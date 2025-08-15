ΔΙΕΘΝΗ
Γιατί η φαρμακευτική του Mounjaro ανεβάζει την τιμή του στην Ευρώπη

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τιμή του Mounjaro θα αυξηθεί από τον Σεπτέμβριο έως και 170% για τις μεγαλύτερες δόσεις, από 122 λίρες (περίπου 145 ευρώ) σε 330 λίρες (περίπου 390 ευρώ) τον μήνα

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές του Mounjaro και άλλων φαρμάκων της σε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο σχεδίου «εξισορρόπησης» του κόστους με τις ΗΠΑ. 

Στόχος, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, είναι οι «ανεπτυγμένες αγορές» να καλύπτουν πιο δίκαιο μερίδιο του κόστους ανάπτυξης νέων θεραπειών, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις πολιτικές πιέσεις της Ουάσινγκτον για μείωση των τιμών στην αμερικανική αγορά.

Η Lilly δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφές με «ορισμένες κυβερνήσεις» στην Ευρώπη και θα προχωρήσει σε «όλες τις απαραίτητες αναπροσαρμογές τιμών» έως την 1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για το πόσο θα αυξηθούν οι τιμές σε κάθε χώρα, ούτε αν οι αλλαγές θα αφορούν τις επίσημες τιμές ή εκείνες που προκύπτουν από διαπραγματεύσεις και εκπτώσεις προς τα εθνικά συστήματα υγείας.

Η αύξηση των τιμών από την Eli Lilly έρχεται σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες για το χάσμα στις τιμές των προϊόντων τους ανάμεσα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες, απειλώντας ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να το περιορίσει. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα καταγγείλει ότι οι πολίτες των ΗΠΑ πληρώνουν έως και τριπλάσιες τιμές σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες αγορές, επικαλούμενος μάλιστα πρόσφατο περιστατικό όπου φίλος του στο Λονδίνο αγόρασε «ένα φάρμακο αδυνατίσματος» σε τιμή δέκα φορές χαμηλότερη από αυτή της Νέας Υόρκης.

Ηνωμένο Βασίλειο: Αύξηση έως και 170% στην τιμή του Mounjaro

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τιμή του Mounjaro, ενέσιμου φαρμάκου για τον διαβήτη που χρησιμοποιείται ευρέως και για απώλεια βάρους, θα αυξηθεί από τον Σεπτέμβριο έως και 170% για τις μεγαλύτερες δόσεις, από 122 λίρες (περίπου 145 ευρώ) σε 330 λίρες (περίπου 390 ευρώ) τον μήνα. Για τις μικρότερες δόσεις, η αύξηση θα κυμανθεί μεταξύ 45% και 138%.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι αυξήσεις δεν θα επηρεάσουν την τιμή που πληρώνει το NHS, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της διάθεσης στους ασθενείς με διαβήτη και παχυσαρκία. Στον ιδιωτικό τομέα, οι πάροχοι μπορούν να διαπραγματευτούν απευθείας εκπτώσεις.

Τι σημαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη

Αν και η Lilly δεν έχει ανακοινώσει αναλυτικά στοιχεία για άλλες χώρες, η πρόθεσή της είναι ξεκάθαρη: η Ευρώπη θα δει αυξήσεις τιμών στα φάρμακά της, προκειμένου, όπως λέει η ίδια η εταιρεία, να «ευθυγραμμιστούν» οι τιμές με εκείνες των ΗΠΑ και να μοιραστεί «δικαιότερα» το κόστος έρευνας και ανάπτυξης.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι τέτοιες αυξήσεις θα επιβαρύνουν τους ασθενείς και τα δημόσια συστήματα υγείας. Η Leyla Hannbeck, επικεφαλής της Ένωσης Ανεξάρτητων Φαρμακείων του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρακτήρισε την αύξηση «τεράστιο πλήγμα» και ζήτησε κυβερνητικά σχέδια αντιμετώπισης για την περίπτωση που και άλλες φαρμακοβιομηχανίες ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Με πληροφορίες από Financial Times, Guardian

