ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Τι προσδοκά ο Τραμπ, γιατί ρίχνει τους τόνους ο Λευκός Οίκος και γιατί πολλοί θεωρούν ήδη κερδισμένο τον Πούτιν - Η σύνοδος θα διεξαχθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Άνκορατζ, για λόγους ασφαλείας, και αναμένεται να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία Facebook Twitter
Πούτιν και Τραμπ σε προηγούμενη κατ' ιδίαν συνάντηση, το 2019 / Φωτογραφία: EPA
0

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται στην πολιτεία της Αλάσκας, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης της Παρασκευής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη επαφή των δύο ηγετών μετά από έξι χρόνια, με τον Τραμπ να επιχειρεί να υλοποιήσει μια βασική προεκλογική του δέσμευση: τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός», ελπίζει να αξιοποιήσει τη σχέση του με τον Πούτιν ώστε να σημειώσει πρόοδο εκεί όπου άλλοι απέτυχαν. Την Πέμπτη εκτίμησε πως υπάρχει «25% πιθανότητα» η συνάντηση να μην καταλήξει σε συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αποκλειστεί από τις συνομιλίες και προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν ερήμην του θα είναι «άνευ νοήματος».

Στο Άνκορατζ, πέρα από την παρουσία διεθνών ΜΜΕ, λίγα δείχνουν ότι πλησιάζει μια συνάντηση τόσο υψηλού επιπέδου. Δημοσιογράφοι συνυπάρχουν με τουρίστες από τις «48 κάτω» πολιτείες που εξερευνούν την άγρια φύση της Αλάσκας στο απόγειο της τουριστικής περιόδου. Η σύνοδος θα διεξαχθεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση, για λόγους ασφαλείας, και αναμένεται να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες.

Η χρονική της συγκυρία δεν είναι τυχαία: πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στη Ρωσία για επίτευξη εκεχειρίας, διαφορετικά θα επιβάλει νέες σκληρές κυρώσεις. Παρά τις ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών δασμών στην Ινδία λόγω αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Η ανακοίνωση της συνάντησης με τον Πούτιν «πάγωσε» προσωρινά την αντίστροφη μέτρηση για τις κυρώσεις, δίνοντας χρόνο και στις δύο πλευρές να επαναξιολογήσουν τις θέσεις τους.

Καθ’ όλη την εβδομάδα, η στάση της Ουάσινγκτον κυμάνθηκε από αισιοδοξία έως απειλές. Ο Τραμπ προειδοποίησε για «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε τερματισμό του πολέμου, ενώ από την άλλη πλευρά, σχόλιά του περί «ανταλλαγής εδαφών» προκάλεσαν ανησυχία στο Κίεβο.

Η Μόσχα παρέμεινε σιωπηλή, επαναλαμβάνοντας μόνο τη σταθερή θέση του Πούτιν: ο πόλεμος θα λήξει όταν η Ρωσία αποκτήσει πλήρη έλεγχο στις ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, και όταν το Κίεβο αποστρατιωτικοποιηθεί και αποκλειστεί από το ΝΑΤΟ.

Παρά τα εμπόδια, ο Τραμπ δείχνει βέβαιος ότι η προσωπική του σχέση με τον Πούτιν μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία. Η έκβαση της συνάντησης έχει σημασία όχι μόνο για την ειρήνη στην Ουκρανία αλλά και για την εικόνα του Αμερικανού προέδρου στη διεθνή σκηνή.

Η Ευρώπη, όπως και η Ουκρανία, μένουν εκτός συνάντησης, παρότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ευελπιστούν ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει τις θέσεις τους. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, απέρριψε κάθε ιδέα παραχώρησης του Ντονμπάς, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι «παράνομα κατεχόμενη» και ότι τυχόν υποχώρηση θα ενθαρρύνει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Παρά τον αποκλεισμό του, ο Ουκρανός πρόεδρος θα ενημερωθεί άμεσα από τον Τραμπ μετά τη σύνοδο, με στόχο μια μελλοντική τριμερή συνάντηση.

Για το Κρεμλίνο, ωστόσο, μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι δεν είναι στον άμεσο ορίζοντα. Όπως σημειώνει η αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια, ο βασικός στόχος του Πούτιν είναι η «γεωπολιτική ουδετεροποίηση» της Ουκρανίας, κάτι που παραμένει αμετάβλητο. Καθώς η Αλάσκα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους δύο ηγέτες, το κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις ίσως αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί από τον ίδιο τον χώρο συνάντησης.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / Τραμπ για Πούτιν: «Δεν θα τα βάλει μαζί μου - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα - «Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Διεθνή / Ο Πούτιν αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιδιώξει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα εξελιχθεί θετικά
LIFO NEWSROOM
Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / Τραμπ για Πούτιν: «Δεν θα τα βάλει μαζί μου - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα - «Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»
LIFO NEWSROOM
ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τι είναι το «Μεγάλο Ισραήλ» στο οποίο πιστεύει ο Νετανιάχου: Έντονες αντιδράσεις για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Τον ρώτησαν αν πιστεύει στο «όραμα» του «Μεγάλου Ισραήλ» και απάντησε δύο φορές «απολύτως» - Καταδίκη από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία
LIFO NEWSROOM
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα 50: «Νιώθω 32» - Το «όχι» για το οποίο ακόμη μετανιώνει

Διεθνή / Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Στα 50, νιώθω 32» - Για ποιον ρόλο που είπε «όχι» μετανιώνει ακόμη

Μιλώντας στον Πολ Τόμας Άντερσον, ο Ντι Κάπριο αναφέρθηκε στην την ηλικία, την ταινία του που βλέπει πιο συχνά και αυτήν στην οποία θα ήθελε περισσότερο να έχει συμμετάσχει 
LIFO NEWSROOM
Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που Εξαφανίστηκαν

Διεθνή / Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που εξαφανίστηκαν

Από αμφιλεγόμενα έργα τέχνης μέχρι ιστορικά πρόσωπα και… κλεμμένα αρκουδάκια, αυτά είναι τα αγάλματα που απομακρύνθηκαν, γκρεμίστηκαν ή εξαφανίστηκαν, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά τιμά η κοινωνία μας
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνή / Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν ότι η εξάπλωση της ασθένειας, εάν δεν ελεγχθεί, μπορεί να επιδεινώσει παρόμοια ξεσπάσματα σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο για εβδομάδες ή και μήνες
LIFO NEWSROOM
 
 