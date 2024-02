«Δεν νομίζω ότι θα είμαι ασφαλής στη Ρωσία αλλά θα επιστρέψω» είχε πει ο Ναβάλνι στο CNN

Το ήξερε. Το ένιωθε. Κι όμως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έπρεπε να βρίσκεται στη Ρωσία. Αν επρόκειτο να εμπνεύσει τους πολίτες της Ρωσίας να ορθώσουν ανάστημα απέναντι στην αυταρχική διακυβέρνηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αλεξέι Ναβάλνι έπρεπε να επιστρέψει στη Ρωσία.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Ναβάλνι αρρώστησε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από το Τομσκ της Σιβηρίας προς τη Μόσχα. Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση, σώζοντας τη ζωή του και ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Βερολίνο, όπου νοσηλεύτηκε. Αποδείχτηκε ότι είχε δηλητηριαστεί με Νόβιτσοκ, ένα δηλητήριο που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση.

Ο Πούτιν απέρριψε μια κοινή έρευνα των μέσων ενημέρωσης που ανέφερε ότι είχε μια ομάδα δολοφόνων της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB. «Αν κάποιος ήθελε να τον δηλητηριάσει, θα τον είχε αποτελειώσει», είπε.

«Δεν νομίζω ότι θα είμαι ασφαλής στη Ρωσία αλλά πρέπει να επιστρέψω», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ, συμπληρώνοντας ότι «δεν θέλω ο Πούτιν να κυβερνά τη Ρωσία».

“I have to go back.” Speaking just before he returned to Russia, Navalny told me: “I don’t think that I can have such a privilege of being safe in Russia, but I have to go back, because I don’t want this group of killers [to] exist in Russia. I don’t want Putin ruling Russia.” pic.twitter.com/ScgHCb7jYu