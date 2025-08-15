ΔΙΕΘΝΗ
Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Το 2024, η Βόρεια Κορέα απέστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες στο Κουρσκ μαζί με οβίδες πυροβολικού, πυραύλους και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς

Ο κληρονομικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν μιλά στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στις 12 Αυγούστου / Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε «ηρωική» τη συμμετοχή Βορειοκορεατών στρατιωτών στις μάχες στην Ουκρανία, σε επιστολή που έστειλε στον Κιμ Γιονγκ Ουν και δημοσιοποίησαν την Παρασκευή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ.

Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική κατοχή, ο Πούτιν υπενθύμισε ότι ο Κόκκινος Στρατός και οι βορειοκορεατικές δυνάμεις πολέμησαν μαζί για να τερματίσουν την αποικιοκρατία της Ιαπωνίας.

«Δεσμοί μαχητικής φιλίας» ανάμεσα σε Ρωσία και Βόρεια Κορέα

«Οι δεσμοί μαχητικής φιλίας, καλής θέλησης και αλληλοβοήθειας που εδραιώθηκαν στις μέρες εκείνου του πολέμου παραμένουν σταθεροί μέχρι σήμερα», ανέφερε στην επιστολή, σύμφωνα με το πρακτορείο KCNA. «Αυτό αποδείχθηκε πλήρως από την ηρωική συμμετοχή των στρατιωτών της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας στην απελευθέρωση του Κουρσκ από τους Ουκρανούς κατακτητές».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτινκ και ο κληρονομικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν υψώνουν τα ποτήρια τους σε πρόποση, κατά τη διάρκεια επίσημης δεξίωσης που παρέθεσε ο Κιμ προς τιμήν του Πούτιν το καλοκαίρι του 2024 / Φωτ: EPA, αρχείου

Νωρίτερα φέτος, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει αντεπίθεση για να εκδιώξουν τις τελευταίες ουκρανικές θέσεις στην ρωσική περιοχή Κουρσκ, όπου το Κίεβο είχε αποκτήσει προγεφύρωμα το 2024.

Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ έχουν ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις τους, υπογράφοντας πέρυσι σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας κατά την επίσκεψη του Πούτιν στη Βόρεια Κορέα. Τον Απρίλιο, η Πιονγκγιάνγκ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι έστειλε στρατιωτικό απόσπασμα στο μέτωπο της Ουκρανίας, πλάι στις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και άλλων δυτικών χωρών, το 2024 η Βόρεια Κορέα απέστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες στο Κουρσκ, μαζί με οβίδες πυροβολικού, πυραύλους και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Η Σεούλ εκτιμά ότι περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, ενώ η Πιονγκγιάνγκ ενδέχεται να στείλει ενισχύσεις.

Η επιστολή του Πούτιν παραδόθηκε από τον πρόεδρο της ρωσικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν, ο οποίος συνάντησε τον Κιμ κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ την Πέμπτη. Ο Βολόντιν ευχαρίστησε τον Κιμ για την «αποστολή εξαίρετων στρατιωτών στις επιχειρήσεις απελευθέρωσης του Κουρσκ», προσθέτοντας ότι η Ρωσία «δεν θα ξεχάσει ποτέ» όσους «έπεσαν μαχόμενοι» στο πλευρό της.

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιμ την Τρίτη, κατά την οποία τον ενημέρωσε και για τις προγραμματισμένες συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα, σήμερα Παρασκευή.

Με πληροφορίες από Guardian

