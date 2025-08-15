Καταστροφή στο Κασμίρ: Τουλάχιστον 60 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι μετά από ξαφνικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται ύστερα από ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο απομονωμένο χωριό Τσοσίτι, στην περιοχή του Κασμίρ, που βρίσκεται υπό ινδική διοίκηση.

Οι σωστικές ομάδες, που έσπευσαν στην ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων και κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο περισσότερους από 300 ανθρώπους.

Η καταστροφή ξεκίνησε έπειτα από τοπικό «cloudburst», δηλαδή μια ακραία νεροποντή περιορισμένης έκτασης που σε λίγα λεπτά προκαλεί πλημμύρες και κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο διαχείρισης καταστροφών Μοχάμεντ Ιρσάντ, περίπου 100 άνθρωποι αγνοούνταν μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί όσο προχωρούν οι καταγραφές.

Κασμίρ: «Η τραγωδία αυτή μπορεί να έχει τεράστιο ανθρώπινο κόστος»

Οι επιχειρήσεις διάσωσης σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. «Η τραγωδία αυτή μπορεί να έχει τεράστιο ανθρώπινο κόστος», δήλωσε ο υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ινδίας, Τζιτεντρα Σινγκ.

Shocking video of the moment cloudburst led to flash floods in Kishtwar of Jammu & Kashmir earlier today. 60+ killed, over 100+ missing. Rescue Ops underway. Prayers for those trapped. pic.twitter.com/zZaCqlmF3Y — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 14, 2025

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 50 άνθρωποι με σοβαρά τραύματα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, πολλοί εκ των οποίων διασώθηκαν μέσα από ρέματα γεμάτα λάσπη και φερτά υλικά. Ορισμένοι από τους πληγέντες ήταν προσκυνητές, καθώς το Τσοσίτι βρίσκεται στη διαδρομή μιας ετήσιας ινδουιστικής πομπής προς ιερό που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.000 μέτρων.

Η πομπή, που είχε ξεκινήσει στις 25 Ιουλίου και ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου, ανεστάλη επ’ αόριστον. Οι αρχές στέλνουν επιπλέον ομάδες διάσωσης για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Τοπίο απόλυτης καταστροφής».

Κάτοικοι και τοπικοί αξιωματούχοι ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να βοηθήσουν, πριν φθάσουν αστυνομία, στρατός και δυνάμεις της παραστρατιωτικής φρουράς. Ο 75χρονος Αμπντούλ Ματζίντ Μπίτσου, κάτοικος γειτονικού χωριού, περιέγραψε το Τσοσίτι ως «τοπίο απόλυτης καταστροφής». Ο ίδιος είδε τις σοροί οκτώ ανθρώπων να ανασύρονται από τη λάσπη, ενώ τρία άλογα που είχαν θαφτεί κάτω από φερτά υλικά βρέθηκαν ζωντανά.

Earlier today, a sudden cloudburst triggered a flash flood in Chashoti, Padder, Kishtwar district, Jammu and Kashmir, india.



At least 12 bodies have been recovered, while many remain missing. Rescue operations are ongoing amid challenging weather and terrain conditions. pic.twitter.com/Q7czONisKQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2025

Οι πλημμύρες παρέσυραν την κεντρική κουζίνα που είχε στηθεί για τους προσκυνητές, καθώς και δεκάδες οχήματα και μοτοσικλέτες. Πάνω από 200 πιστοί βρίσκονταν στον χώρο όταν ξέσπασε η θεομηνία. Πολλά σπίτια, χτισμένα σε συστάδες στους πρόποδες των λόφων, υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι «η κατάσταση παρακολουθείται στενά» και ότι θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες. Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν γίνει συχνότερα στην περιοχή, με την κλιματική αλλαγή να θεωρείται βασικός παράγοντας, αλλά και την άναρχη δόμηση να επιδεινώνει τις συνέπειες.

#JammuAndKashmir

A massive cloudburst struck the Chositi (Chishoti/Chashoti) area of Paddar sub-division in Kishtwar district, along the Machail Mata Yatra route. #Cloudburst pic.twitter.com/6joaVZSvn9 — pardeep jakhar (@jakharpardeep) August 14, 2025

Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πακιστάν: 54 νεκροί μέσα σε μία ημέρα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις