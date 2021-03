Οι μουσικοί προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του Spotify στο πλαίσιο της εκστρατείας «Justice At Spotify».

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στην πολιτική απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και αλλαγές στο μοντέλο πληρωμής.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από την νεοϊδρυθείσα Ένωση Μουσικών και Συναφών Εργαζομένων (Union of Musicians and Allied Workers) που μεταξύ άλλων επισήμανε το εξής: για να λαμβάνει ένας μουσικός ένα μηνιαίο εισόδημα αντίστοιχο μιας εργασίας που θα του απέφερε 15 δολάρια την ώρα, έπρεπε να καταφέρει να ακουστούν τα τραγούδια του 657.895 φορές κάθε μήνα.

Από τότε που ξεκίνησε η καμπάνια, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 28.000 υπογραφές από καλλιτέχνες όπως οι Thurston Moore, King Gizzard, Lizard Wizard, Frankie Cosmos, Deerhoof, Julianna Barwick, JD Samson, DIIV, Alex Somers, Zola Jesus και άλλοι.

Incredible day today seeing musicians across the globe protesting a giant industry that remains out of touch with the needs & financial well being of the artists they exploit. Honoured to be part of an amazing all artist led union like @UMAW_ #paytheartists #JusticeAtSpotify pic.twitter.com/BWD2FkZpH1

Σε μια δήλωση σχετικά με τις διαμαρτυρίες, η επικεφαλής της Ένωσης είπε: «Το Spotify εκμεταλλεύεται εδώ και καιρό τους μουσικούς, αλλά η πανδημία τελικά επιδείνωσε την κατάσταση».

Η επικεφαλής της Ένωσης, Mary Regalado, που είναι επίσης και μουσικός στο συγκρότημα Downtown Boys, πρόσθεσε: «Η εταιρεία έχει τριπλασιάσει την αξία της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ απέτυχε να αυξήσει τα ποσοστά πληρωμών προς τους καλλιτέχνες. Οι μουσικοί σε όλο τον κόσμο είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί που κυριαρχούν στη βιομηχανία βγάζουν δισεκατομμύρια. Η μουσική είναι δουλειά για εμάς, και ζητάμε να πληρωνόμαστε δίκαια για αυτήν την εργασία» είπε.

We did it! Music workers took action all over the world today to demand #JusticeAtSpotify. Musicians have never put on this kind of protest before, and I'm very very proud of everyone at @UMAW_ We started as a far-fetched idea on a zoom call a year ago and did a big thing today pic.twitter.com/R0XKpZbFQx