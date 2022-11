Μουντιάλ: Η Virgin Atlantic καταργεί τις ουδέτερες στολές ως προς το φύλο για τα πληρώματα που ταξιδεύουν στο Κατάρ

Η Virgin Atlantic αποσύρει προσωρινά από τις πτήσεις προς Κατάρ την πολιτική της για τις στολές των εργαζομένων της, που εγκαινίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την νέα πολιτική της, οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να επιλέξουν αν θα φορέσουν φούστα ή παντελόνι, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην πτήση που συνοδεύει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι η απόφαση ανάκλησης αυτής της πολιτικής, έγινε έπειτα από σκέψη για την προστασία και ασφάλεια των υπαλλήλων της, δεδομένης της νομοθεσίας και των συμπεριφορών της χώρας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και στην αντίληψη περί έκφρασης της ταυτότητας του καθενός.

Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο Κατάρ και επιβάλλεται ο νόμος της σαρίας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που υπάρχει έντονη ανησυχία των δυτικών για την αντιμετώπιση επισκεπτών αλλά και αθλητών, παραγόντων κλπ των ομάδων, της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που θα παραβρεθούν στο Μουντιάλ.

Info |



The England football team will fly from Birmingham to Doha aboard Virgin Atlantic A350 G-VPRD.



Interesting to see a few airlines have a ‘passive’ protest against Qatar with planes celebrating diversity (another being Lufthansa)