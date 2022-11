Μουντιάλ 2022: Εκτεταμένα επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά το Βέλγιο vs Μαρόκο - Φωτιές και καταστροφές

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες μετά την ήττα της εθνικής Βελγίου από το Μαρόκο με 2-0 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ακόμη και πριν από το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα, στο κέντρο της πόλης «δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι φορώντας κουκούλες, αναζητούσαν αντιπαράθεση με την αστυνομία, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια».

Η αστυνομία ανέφερε ότι ταραχοποιοί έκαναν χρήση ειδών πυροτεχνίας, έριχναν αντικείμενα και με ορισμένους οπλισμένοι με ξύλα, έβαλαν φωτιά σε δημόσιους δρόμους, καταστρέφοντας φωτεινούς σηματοδότες.

«Ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από βεγγαλικά», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που στη συνέχεια αποφάσισε να επέμβει με οχήματα με κανόνια νερού και με χρήση δακρυγόνων.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της βελγικής ραδιοτηλεόρασης rtbf, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ακυρώθηκε το πρώτο γκολ των Μαροκινών, ενώ υπήρξε κλιμάκωση της έντασης στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ιστοσελίδα κάνει λόγο για 150 νεαρούς που είχαν συγκεντρωθεί στις περιοχές του χρηματιστηρίου και στο Γκαρ ντι Μιντί. Τεταμένο ήταν το κλίμα και στο Μόλενμπεκ.

Πλάνα τα οποία έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν αναπαραχθεί από τα βελγικά μέσα δείχνουν κάδους να καίγονται και ένα άδειο όχημα το οποίο είναι αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος ρίχνοντας νερό υπό πίεση, ενώ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους.

Οι Αρχές ζήτησαν από κατοίκους και φιλάθλους να αποφεύγουν ορισμένες περιοχές του κέντρου της πόλης. Οι σταθμοί του μετρό έκλεισαν και δρόμοι αποκλείστηκαν.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα. Η αστυνομία έχει ήδη επέμβει αποφασιστικά. Συμβουλεύω τους υποστηρικτές να μην έρχονται στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλος υπογραμμίζοντας ότι κάλεσε την αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ