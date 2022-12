Μουντιάλ 2022: Δεύτερος δημοσιογράφος νεκρός στο Κατάρ μέσα σε μερικές ημέρες

Ακόμα ένας δημοσιογράφος πέθανε ενώ κάλυπτε το Μουντιάλ στο Κατάρ μερικές ημέρες μετά τον θάνατο ενός 48χρονου Αμερικανού επίσης δημοσιογράφου που βρισκόταν εκεί για τον ίδιο λόγο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του Κατάρ, Gulf Times, πρόκειται για τον Καταριανό φωτορεπόρτερ, Καλίντ αλ-Μισλάμ ο οποίος απεβίωσε «ξαφνικά» το Σαββατοκύριακο.

«Ο Καταριανός Αλ-Μισλάμ πέθανε ξαφνικά ενώ κάλυπτε το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του Κατάρ. Πιστεύουμε στο έλεος και τη συγχώρεση του Αλλάχ γι' αυτόν και στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του», ανέφερε ανακοίνωση.

Ο Αλ-Μισλάμ εργαζόταν για το ειδησεογραφικό κανάλι του Κατάρ Al Kass TV και κάλυπτε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του δεν έχουν διευκρινιστεί, με το τηλεοπτικό κανάλι να κάνει μονάχα μια σύντομη αναφορά στο θάνατό του.

