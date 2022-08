Μητέρα καταδικάστηκε για τον θάνατο του γιου της- Του έδινε μόνο ωμά φρούτα, λαχανικά και μητρικό γάλα

Μια μητέρα στη Φλόριντα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μετά τον θάνατο του μικρού της γιου από υποσιτισμό.

Η Sheila O'Leary καταδικάστηκε με τις κατηγορίες μεταξύ άλλων ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, κακοποίησης ανηλίκου, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και δύο περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκου. Οι αρχές δήλωσαν ότι η 38χρονη ήταν υπεύθυνη για το θάνατο του γιου της, Ezra.

