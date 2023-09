Μήπως έχετε δει ένα F-35; O αμερικανικός στρατός έχασε μαχητικό αεροσκάφος, ζητά βοήθεια για να το βρει

Χάθηκε από τα ραντάρ και αγνοείται μαχητικό αεροσκάφος F-35 στις ΗΠΑ.

Το απόγευμα της Κυριακής, η Joint Base Charleston, μια αεροπορική βάση στο Βόρειο Τσάρλεστον των ΗΠΑ, προσπαθούσε με βοήθεια από τον αεροπορικό σταθμό Beaufort του Σώματος Πεζοναυτών να εντοπίσει «ένα μαχητικό F-35 που ενεπλάκη σε ατύχημα». Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια από το F-35B Lightning II, αλλά δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για συντριβή.

Μετά από αυτό ο αμερικανικός στρατός ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων F-35 . Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο πιλότος πετούσε πάνω από τη πολιτεία της Νότιας Καρολίνας. Ο πιλότος, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, εκτινάχθηκε και έπεσε με αλεξίπτωτο με ασφάλεια. Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι συνέβη, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αεροσκάφος ενεπλάκη σε «ατύχημα». Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επικεντρώνουν την έρευνά τους για το αεροσκάφος F-35B Lightning II γύρω από δύο λίμνες βόρεια της πόλης Τσάρλεστον. Με βάση την τελευταία γνωστή τοποθεσία του αεροσκάφους διεξάγονται έρευνες στη λίμνη Moultrie και στη λίμνη Marion σε συνεργασία με τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές αεροπορίας.

Το αεροσκάφος είναι ένα stealth jet, κάτι που σημαίνει ότι οι αισθητήρες και τα συστήματά του έχουν σχεδιαστεί για να μην εντοπίζονται από τα εχθρικά ραντάρ.

Η Joint Base Charleston ανάρτησε την έκκλησή της για βοήθεια στο X (πρώην Twitter). «Οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν το F-35», ανέφερε. «Το κοινό καλείται να συνεργαστεί με τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές καθώς η προσπάθεια συνεχίζεται». Ενθάρρυνε δε όποιον έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ομάδες περισυλλογής να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεών του.

