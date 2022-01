Το γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35 stealth fighter του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στο κατάστρωμα ενός αεροπλανοφόρου στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το F-35C, ένα μονοκινητήριο μαχητικό stealth προσέκρουσε στο αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson κατά τη διάρκεια εργασιών ρουτίνας την περασμένη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το οποίο επιβεβαίωσε και την αυθεντικότητα του βίντεο.

«Εκτιμούμε ότι το βίντεο και η φωτογραφία που καλύφθηκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης τραβήχτηκαν στο USS Carl Vinson κατά τη διάρκεια της συντριβής», δήλωσε στο CNN ο Χέλει Σιμς αξιωματικός δημοσίων υποθέσεων του 7ου Στόλου.

It was the second time in three months an F-35 has been lost at sea, with the crash injuring the pilot and seven sailors aboard the USS Carl Vinsonhttps://t.co/D7NygdKqwy