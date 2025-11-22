«Μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους»: Πώς «βλέπει» η Ευρώπη το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Έντονες είναι οι συζητήσεις στους ευρωπαϊκούς κύκλους, του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπόψη του Κιέβου ένα σχέδιο 28 σημείων που απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός της και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ουκρανία θέλουν ειρήνη αλλά δεν θα ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», τόνισε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε, στην τελική οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας εναπόκεινται στην κρίση της Ουκρανίας», πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Παράλληλα εκτίμησε πως η Ρωσία θέλει να αποτρέψει αμερικανικές κυρώσεις με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν ετοιμάσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ουκρανία: Τηλεφωνική συνομιλία Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας με τον Ζελένσκι

Την «ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη» εξέφρασαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «χαιρέτισαν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ σε τηλεφωνική τους συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, χαιρέτισαν ιδιαιτέρως «την αναγνώριση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την προθυμία να παρασχεθούν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» και συμφώνησαν να συντονιστούν στενά μεταξύ τους, με άλλους Ευρωπαίους εταίρους και με την Ουάσινγκτον για το θέμα αυτό.

Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν επίσης, να συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι η γραμμή επαφής παραμένει το σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε συνεννόηση και ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ικανές να υπερασπίζονται αποτελεσματικά την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Τόνισαν επιπλέον ότι οποιαδήποτε συμφωνία που επηρεάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων αντιστοίχως την συναίνεση μεταξύ των συμμάχων.

Πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να λαμβάνει από μόνη της αποφάσεις σχετικά με το πώς θα τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της χώρας, σε μια κοινή δήλωση.

Για «τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία πρέπει η Ουκρανία να αποφασίζει και οι αποφάσεις για την Ευρώπη δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης», τονίζουν ο Φινλανδός πρόεδρος και η υπουργική επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της χώρας.

Ουκρανία: Το διάγγελμα Ζελένσκι στον ουκρανικό λαό

«Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή - είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε σε διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι διαβουλεύσεις γύρω από την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντείνονται.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας- ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ- και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς, σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε παράλληλα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.