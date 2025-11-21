Με τι «απειλούν» οι ΗΠΑ την Ουκρανία για να αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχθεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η Ουάσιγκτον παρουσίασε στην Ουκρανία ένα σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο φέρεται να υποστηρίζει ορισμένες από τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων η παραχώρηση επιπλέον εδαφών από το Κίεβο, ο περιορισμός του στρατού του και η απαγόρευση της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, μεταφέρουν, ότι το Κίεβο βρισκόταν υπό μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον σε σχέση με προηγούμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να πει το «ναι» έως την επόμενη Πέμπτη.

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», ισχυρίζεται δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από τη στιγμή της υπογραφής της, προβλέπει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.

Στο πλευρό της Ουκρανίας Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το ειρηνευτικό σχέδιο, τόνισε ο δημοσιογράφος του Axios.

Την ίδια ώρα, Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ, επιβεβαιώνουν την πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, όπως επιβεβαιώνουν αναφορές από τη Γερμανία.

Εκπρόσωπος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι ο ίδιος ο Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ, είχαν μια συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την «απόλυτη και αταλάντευτη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία της προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Οι ηγέτες «χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία», συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την παροχή «ισχυρών» εγγυήσεων ασφάλειας, και προτίθενται να «συντονιστούν στενά» περαιτέρω σε αυτό το θέμα.

Ωστόσο, σημείωσαν επίσης ότι θα «συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης των ζωτικών συμφερόντων της Ευρώπης και της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα», τονίζοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να χρησιμεύσει «ως αφετηρία» για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τα εδαφικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian