ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Με τι «απειλούν» οι ΗΠΑ την Ουκρανία για να αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία

Το σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ - Η στήριξη Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ στον Ζελένσκι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Με τι «απειλούν» οι ΗΠΑ απειλούν την Ουκρανία για να αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία Facebook Twitter
Πιέσεις από την Ουάσινγκτον στην Ουκρανία για να αποδεχθεί το σχέδιο της διοίκησης Τραμπ / Φωτ. αρχείου από την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα, Eurokinissi
0

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχθεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η Ουάσιγκτον παρουσίασε στην Ουκρανία ένα σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο φέρεται να υποστηρίζει ορισμένες από τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων η παραχώρηση επιπλέον εδαφών από το Κίεβο, ο περιορισμός του στρατού του και η απαγόρευση της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, μεταφέρουν, ότι το Κίεβο βρισκόταν υπό μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον σε σχέση με προηγούμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να πει το «ναι» έως την επόμενη Πέμπτη.

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», ισχυρίζεται δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από τη στιγμή της υπογραφής της, προβλέπει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.

Στο πλευρό της Ουκρανίας Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το ειρηνευτικό σχέδιο, τόνισε ο δημοσιογράφος του Axios.

Την ίδια ώρα, Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ, επιβεβαιώνουν την πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, όπως επιβεβαιώνουν αναφορές από τη Γερμανία.

Εκπρόσωπος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι ο ίδιος ο Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ, είχαν μια συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την «απόλυτη και αταλάντευτη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία της προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Οι ηγέτες «χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία», συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την παροχή «ισχυρών» εγγυήσεων ασφάλειας, και προτίθενται να «συντονιστούν στενά» περαιτέρω σε αυτό το θέμα.

Ωστόσο, σημείωσαν επίσης ότι θα «συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης των ζωτικών συμφερόντων της Ευρώπης και της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα», τονίζοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να χρησιμεύσει «ως αφετηρία» για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τα εδαφικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

Διεθνή / Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο σεισμό στη ζωή μου. Ήμασταν στο γραφείο όταν άρχισαν να κουνιούνται τα έπιπλα. Τρέξαμε από τις σκάλες και είδαμε κι άλλους ανθρώπους να έχουν ήδη βγει έξω», είπε ένας εργαζόμενος στην Ντάκα
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν

Διεθνή / Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Ανθρωπιστικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

«Ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πλέον βοήθεια» - Απελπιστική ανάγκη για βοήθεια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στον παλαιστινιακό θύλακα
LIFO NEWSROOM
Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως δεν θα θεωρεί πλέον τη σβάστικα «σύμβολο μίσους», αλλά λίγο μετά άλλαξε γνώμη

Διεθνή / Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως δεν θα θεωρεί πλέον τη σβάστικα «σύμβολο μίσους», αλλά λίγο μετά άλλαξε γνώμη

«Αυτή δεν είναι μια ενημερωμένη πολιτική αλλά μια νέα πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν παραπληροφόρησης και για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ότι απαγορεύουμε αυτά τα σύμβολα», τονίζει σε δελτίο Τύπου η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Σήμερα η συνάντηση με Τραμπ - «Έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένας «αποφασισμένος αντίπαλος» του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα τους πλέον εύπορους Αμερικανούς
LIFO NEWSROOM
BBC ΝΤΑΙΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

Διεθνή / Νέο βιβλίο κατηγορεί το BBC για συγκάλυψη μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1995

Μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν πάει στη Νορβηγία να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν πάει στη Νορβηγία να το παραλάβει

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, θυμίζοντας ότι η Ματσάδο ερευνάται για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία»
LIFO NEWSROOM
Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Διεθνή / Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 750.000 σελίδες από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα υπομνήματα των νομικών ομάδων και τα αποδεικτικά στοιχεία των 13 δικών που διεξήχθησαν στη Νυρεμβέργη μεταξύ 1945 και 1949
LIFO NEWSROOM
 
 