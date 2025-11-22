Χωρίς Τραμπ και Πούτιν η σύνοδος της G20: Έκκληση να τερματίσουν «τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο»

Η διήμερη σύνοδος των κρατών της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών (G20) ξεκινά σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Η σύνοδος επισκιάζεται από την απουσία πολλών ηγετών καθώς και τις δύσκολες διαβουλεύσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας- Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ- είναι μεταξύ αυτών που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στην πρώτη σύνοδο της G20 στην αφρικανική ήπειρο. Απόντες θα είναι επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η κυβέρνηση Τραμπ μποϊκοτάρει τελείως τις συνομιλίες, καθώς κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες. Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

G20: Οι βασικές προτεραιότητες

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα, ρίχνει το βάρος των διαβουλεύσεων στα θέματα της αλληλεγγύης, της ισότητας και της βιωσιμότητας.

Οι βασικές του προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη χαλάρωση του βάρους χρέους στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τη δίκαιη και καθαρή χρήση σπάνιων ορυκτών, τον δίκαιο διαμοιρασμό του βάρους για την προστασία του Κλίματος και την επισιτιστική ασφάλεια.

Χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τα μέλη της G20 να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή και τις φωνές τους για να τερματίσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση σε όλο τον κόσμο».

G20: Συνεδριάζουν και οι ηγέτες της ΕΕ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντηθούν σήμερα, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό διοργάνωσε τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ομολόγους του χθες το βράδυ για να συζητήσουν για την Ουκρανία, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή.

Η πηγή διευκρίνισε ότι η συνομιλία για το λεγόμενο σχέδιο της Ουάσινγκτον πραγματοποιήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας και της Ιταλίας καθώς και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Στάρμερ, των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη και συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να διασφαλίζει τη μελλοντική της ασφάλεια», δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να συντονιστούν με τους εταίρους και τους συμμάχους τις ερχόμενες ημέρες, και στην G20, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Επίσης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που αφορούσε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο καγκελάριος.

«Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας», δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι «συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα. Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα».

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο συμμετέχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά την Πέμπτη ότι «δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις της G20 στη Νότια Αφρική».

Επιπλέον, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Κατά την συζήτηση έγινε μια πρώτη εκτίμηση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία.

Όπως υπογραμμίζεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «έγινε αναφορά στην ανάγκη να στηριχθούν οι διαπραγματετικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τονίστηκε εκ νέου ο τελικός στόχος, της επίτευξης μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης».

Η ιταλική κυβέρνηση προσθέτει ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι-Μέρτς εκτιμήθηκε θετικά ή παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας, όπως προτείνει εδώ και καιρό η Ιταλία.

«Σε ό,τι αφορά άλλα στοιχεία του σχεδίου, θεωρείται ότι πρέπει να τύχουν περαιτέρω εμβάθυνσης. Οι επαφές της Τζόρτζια Μελόνι με τους κύριους ηγέτες που ενδιαφέρονται για την επίλυση της κρίσης θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο, στο περιθώριο της Συνόδου της ομάδας των G20» αναφέρει, τέλος, η ιταλική κυβέρνηση.