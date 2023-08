«Μη φυσιολογική κατάσταση» στο ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25

Εξελίξεις γύρω από το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos κάνοντας λόγο για μία «μη φυσιολογική κατάσταση».

Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 καθώς προετοιμάζεται να εισέλθει σε τροχιά προσεδάφισης, με τους ειδικούς να αναλύουν την κατάσταση, δίχως όμως να δίνονται στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Υπενθυμίζεται πως το ρωσικό διαστημικό όχημα είναι προγραμματισμένο να προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο της Σελήνης τη Δευτέρα για να αναζητήσει παγωμένο νερό.

Το Luna-25, που έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου, έχει σκοπό να λειτουργήσει για ένα έτος στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου επιστήμονες στη NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπίσει ίχνη παγωμένου νερού στους κρατήρες.

Η ύπαρξη νερού στον φυσικό δορυφόρο της Γης αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη από τις μεγάλες διαστημικές δυνάμεις, επιτρέποντας ενδεχομένως μεγαλύτερα διαστήματα ανθρώπινης διαμονής στον πλανήτη, κάτι που θα επέτρεπε την εξόρυξη σεληνιακών πόρων.

#Luna25 suffers 'emergency situation' above Moon during a maneuver.



Good sign for #Chandrayaan_3

Note: #Luna24 th mission way back in 1976.and they trying to land 48 h before our #Chandrayaan3 . Whether they did intentionally by the request of #China pic.twitter.com/Mp1hczSeEE