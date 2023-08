Στην τροχιά της Σελήνης μπήκε το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25

Στην τροχιά της Σελήνης εισήλθε σήμερα το διαστημόπλοιο Luna-25, με το ρωσικό όχημα να έχει ως στόχο την προσελήνωση στον νότιο πόλο για να αναζητήσει παγωμένο νερό.

Ειδικότερα, το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 εισήλθε στην τροχιά της Σελήνης στις 11:57 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η Roskosmos.

Το Luna-25 αναμένεται να κάνει κύκλους γύρω από τη Σελήνη για περίπου πέντε ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα αλλάξει πορεία για να προσγειωθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, κάτι που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου.

Το Luna-25, που έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου, έχει σκοπό να λειτουργήσει για ένα έτος στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου επιστήμονες στη NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπίσει ίχνη παγωμένου νερού στους κρατήρες.

Η ύπαρξη νερού στον φυσικό δορυφόρο της Γης αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη από τις μεγάλες διαστημικές δυνάμεις, επιτρέποντας ενδεχομένως μεγαλύτερα διαστήματα ανθρώπινης διαμονής στον πλανήτη, κάτι που θα επέτρεπε την εξόρυξη σεληνιακών πόρων.

🌕 Back to the Moon!



🇷🇺 Russia launched a historic lunar mission, as its #Luna25 craft blasted off into space from #Vostochny cosmodrome without a hitch.



The probe is to help fine-tune Russian soft-landing technology, and conduct studies in the south pole of Earth's satellite. pic.twitter.com/rVC9YuQixr