«Μη δέχεσαι ποτέ το “όχι” ως απάντηση»: Αποτροπιασμός για το video game που βάζει τον παίκτη στη θέση του βιαστή

Αντιμέτωπο με σφοδρές αντιδράσεις βρέθηκε το Steam, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ψηφιακής διανομής παιχνιδιών παγκοσμίως, όταν φιλοξένησε το «No Mercy», ένα 3D παιχνίδι που όχι μόνο περιλάμβανε σκηνές ακραίας σεξουαλικής βίας, αλλά ενθάρρυνε ενεργά τον βιασμό, την αιμομιξία και την κακοποίηση γυναικών, ακόμη και μελών της οικογένειας του πρωταγωνιστή.

Το παιχνίδι, που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα από την ανεξάρτητη εταιρεία Zerat Games, διαφημιζόταν ως ένας τίτλος που εμπεριέχει «μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις», «βία», «εκβιασμό» και «αιμομιξία». Μάλιστα, αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονταν ως αναπόσπαστα μέρη του παιχνιδιού τα οποία ο παίκτης δεν μπορεί να αποφύγει.

Το «No Mercy» ήταν διαθέσιμο στην πλατφόρμα Steam, η οποία αν και απευθύνεται σε ενήλικες, είναι επίσης προσβάσιμη σε εφήβους και παιδιά.

Το «No Mercy» έδινε στους παίκτες τον έλεγχο ενός χαρακτήρα που βιάζει, βασανίζει και σκοτώνει γυναίκες, ανάμεσά τους και συγγενικά πρόσωπα, παρουσιάζοντας τις ενέργειες αυτές ως «τιμωρία». Ο τίτλος καλούσε τους χρήστες να «υποτάξουν» και να «κατακτήσουν» γυναίκες, ενώ στα προωθητικά κείμενα διατυπώνονταν φράσεις όπως:

«Μη δέχεσαι ποτέ το “όχι” ως απάντηση» και «Σε αυτό το παιχνίδι θα γίνεις είτε ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γυναίκας ή αλλιώς, ο καλύτερος εραστής της».

Σε άλλο σημείο, το παιχνίδι προέτρεπε τους παίκτες να «πάρουν αυτό που τους ανήκει» και να μη δείξουν «κανένα έλεος». Παρά τον ακραίο χαρακτήρα του, το παιχνίδι βρέθηκε για εβδομάδες σε κυκλοφορία μέσω Steam, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιστατικό με το «No Mercy» δεν είναι πρωτοφανές για τη βιομηχανία των παιχνιδιών για ενηλίκους. Το 2019, η Valve, η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα Steam, είχε αναγκαστεί να αποσύρει το «Rape Day», ένα άλλο «παιχνίδι» που επέτρεπε στους χρήστες να υποδύονται έναν βιαστή κατά τη διάρκεια μιας αποκάλυψης με ζόμπι. Όπως και με το «No Mercy» σήμερα, η απόσυρση τότε ήρθε έπειτα από σφοδρή δημόσια κατακραυγή και καμπάνιες στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση του «No Mercy» αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα ανεπαρκή φίλτρα και τους προβληματικούς ελέγχους που υπάρχουν σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Steam, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες παιχνίδια κάθε θεματολογίας. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα χαρακτηρίζεται ως 12+, εξακολουθεί να επιτρέπει την κυκλοφορία περιεχομένου που, σύμφωνα με πολλούς, προάγει την κουλτούρα της βίας και της κακοποίησης, συχνά με «δικαιολογία» την ελευθερία έκφρασης ή τη θεματολογική ποικιλία.

whoever played that "no mercy" game on steam needs to be investigated alongside the developers and publishers. men don't have enough with abusing us in real life, now they make games to fantasize about it too. why can't we, women, feel safe anywhere?