Μεξικό: O τυφώνας Ότις στο Ακαπούλκο άφησε πίσω του 48 νεκρούς και 6 αγνοούμενους

Μεγάλες καταστροφές, αλλά και 48 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, άφησε πίσω του ο τυφώνας Ότις, που σάρωσε το Μεξικό.

Ο τυφώνας κατηγορίας 5, έπληξε τις ακτές και ιδιαίτερα την τουριστική πρωτεύουσα του Ακαπούλκο, και σύμφωνα με τις Αρχές εξακολουθούν και αγνοούνται έξι άνθρωποι, την ώρα που συνεχίζεται η διανομή βοήθειας στους πληγέντες.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για έκανε λόγο για 43 νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ανέφερε ότι 263 αλλοδαποί βρίσκονταν στο Ακαπούλκο όταν χτύπησε ο τυφώνας, ανάμεσά τους 34 Αμερικανοί, 18 Γάλλοι και 17 Κουβανοί.

Όλοι εντοπίστηκαν σώοι και έχουν πλέον αποχωρήσει από το γνωστό θέρετρο.

Ο τυφώνας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, μαζί και διακοπές της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών, και έτσι η καταμέτρηση των θυμάτων και η διανομή βοήθειας έγιναν με βραδύ ρυθμό.



Η ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να διανέμεται την Παρασκευή το μεσημέρι, αφού άνοιξαν ξανά το αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο, ωστόσο μέχρι τότε τόσο τα καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ είχαν λεηλατηθεί προτού φτάσει η βοήθεια.

What the hell is going on in #Acapulco?



I'm hearing there was a CAT 5 hurricane with no rain that came out of nowhere. No warning.



20-mile-wide TORNADO wiped out the city. pic.twitter.com/zF5SrUHTr4