Μεξικό: Ηφαίστειο «βρυχάται» κοντά στην πρωτεύουσα - Ακυρώθηκαν πτήσεις

Το ηφαίστειο Ποποκατέπελτ «βρυχάται» και η τέφρα που απελευθερώθηκε από αυτό οδήγησε στην ακύρωση 22 πτήσεων στην Πόλη του Μεξικό, της πρωτεύουσα της λατινοαμερικάνικής χώρας. Στήλη πυκνής τέφρας έχει φτάσει μέχρι και τα 2χλμ ύφος βρίσκεται μόλις στα 72 χλμ μακριά από την πολυπληθή πόλη του Μεξικό.

«Είκοσι δύο πτήσεις διαφόρων εθνικών και διεθνών αεροπορικών εταιρειών ακυρώθηκαν εξαιτίας ελέγχων ασφαλείας σε αεροσκάφη που συνάντησαν τέφρα εν πτήσει», εξήγησε το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες της πόλης του Μεξικό σχετικά με το ηφαίστειο σε ανάρτηση του στο X.

Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου διαβεβαίωσε πως δεν κρίθηκε απαραίτητο μέχρι στιγμής να κλείσει τελείως το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας αλλά ότι παρακολουθείτε στενά η πορεία της τέφρας σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθεί κάποιο μέτρο. Σημειώνεται ότι η τέφρα αυτή τη στιγμή κατευθύνεται ανατολικά προς τον Κόλπο του Μεξικού.

Από την μεριά τους οι μεξικανικές ομοσπονδιακές αρχές διατήρησαν την Τρίτη το επίπεδο συναγερμού στο «κίτρινο», δυο βαθμίδες κάτω από εκείνο του μέγιστου κινδύνου. Προειδοποίησαν ωστόσο του πολίτες σχετικά με την πτώση τέφρας σε τρείς πολιτείες που βρίσκονται στο κεντρικό μέρος του Μεξικό και που βρίσκονται πιο κοντά στον κρατήρα ου ηφαιστείου Ποποκατέπελτ: τη Μορέλος, την Πουέμπλα και την πολιτεία του Μεξικού. Ακόμα αναμένεται ότι κάποιοι τομείς της πρωτεύουσας είναι πιθανό επίσης να επηρεαστούν. Η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο ηφαίστειο είχε «ξυπνήσει» ήταν μόλις τον Μάϊο του 2023.

Το γεγονός ότι η Πόλη του Μεξικό περιβάλλεται από μια οροσειρά δυσκολεύει τις αεροπορικές πτήσεις. Σε κάθε περίπτωση όποιος επιβάτης ανέβει στον αέρα θα έχει τη δυνατότητα να δει τόσο το Ποποκατέπετλ που είναι στα 5.452 μέτρα υψόμετρο όσο και το γειτονικό Ισταξίγουατλ στα 5.230 μέτρα.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, στο μεξικανικό ηφαίστειο καταγράφτηκαν 77 εκλύσεις, δονήσεις συνολικής διάρκειας 952 λεπτών και σεισμός, σύμφωνα με έκθεση της πολιτικής προστασίας που δημοσιεύτηκε χθες μετά το μεσημέρι. Οι αριθμοί αυτοί βέβαια δεν απέχουν πολύ από την δραστηριότητα που σημειώνεται καθημερινά σε αυτόν το τεράστιο ηφαίστειο, με βάση τα αρχεία.

Το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ, που σημαίνει «το βουνό που καπνίζει», στη γλώσσα Ναουάτλ, αφυπνίστηκε το 1994, έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια. Από τότε έχουν καταγραφεί αρκετές εξάρσεις της δραστηριότητας σε αυτό. Το 1997 μάλιστα η ηφαιστειακή τέφρα σκέπασε την πρωτεύουσα της χώρας και την περιφέρειά της.

Όταν η δραστηριότητα του ηφαιστείου είναι εντονότερη, οι αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα τους κατοίκους των κοντινών αγροτικών περιοχών. Σημειώνεται ότι σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα του δραστήριου ηφαιστείου ζουν συνολικά περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι.

