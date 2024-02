Έκρηξη ηφαιστείου στην Ιαπωνία- Βράχοι και τέφρα εκτοξεύτηκαν σε ύψος 5 χιλιομέτρων

Η τέφρα έφτασε τα 1.000 μέτρα από την έκρηξη ηφαιστείου που σημειώθηκε στο νησί Σακουρατζίμα της Ιαπωνίας, ενώ βράχος εκτοξεύτηκε σε απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων.

Υπήρξε και προειδοποίηση των Αρχών για την έκρηξη ηφαιστείου, ώστε να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το νησί, αν κριθεί αναγκαία μια τέτοια απόφαση.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε ηφαιστειακή προειδοποίηση επιπέδου 3 για την περιοχή και ενημέρωσε τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή.

Το ηφαίστειο, που είναι το πιο ενεργό της Ιαπωνίας, ήταν προηγουμένως νησί μέχρι το 1914 οπότε οι ροές λάβας το συνέδεσαν με τη χερσόνησο Οσουμί αναφέρει το Japan Times.

Explosion of the Sakurajima volcano today: ash plumes are rising to 5,000 meters above the summit crater for the first time since 2020.pic.twitter.com/CdmWn0IfpB