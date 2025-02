Μετά την Τζούλιαν Μουρ, ποια βιβλία θεωρήθηκαν «ακατάλληλα» στα σχολεία του Πενταγώνου

Το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο διαχειρίζεται 160 σχολεία στα οποία φοιτούν δεκάδες χιλιάδες παιδιά, ανακοίνωσε ότι οι μαθητές τους δεν θα έχουν πρόσβαση στη σχολική βιβλιοθήκη, ενώ οι αρμόδιοι διενεργούν «έλεγχο συμμόρφωσης» των βιβλίων με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για τα προγράμματα συμπερίληψης και την ύπαρξη «μόνο δύο φύλων».

Ανάμεσα στα «ακατάλληλα» βιβλία είναι και το παιδικό βιβλίο της Τζούλιαν Μουρ που απαγορεύτηκε από τα σχολεία που λειτουργούν από το Υπουργείο Άμυνας. Η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας Τζούλιαν Μουρ, μέσω μίας ανάρτησής της από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media το πρωί της Κυριακής, ανέφερε πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε το παιδικό βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2007.

«Είναι μεγάλο σοκ για μένα να μαθαίνω ότι το πρώτο μου βιβλίο, το «Freckleface Strawberry», έχει απαγορευτεί από τα σχολεία που διαχειρίζεται το υπουργείο Άμυνας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της, η οποία συνοδεύεται από μία φωτογραφία με το εξώφυλλο του βιβλίου και την επιγραφή «BANNED».

Όπως φαίνεται η Τζούλιαν Μουρ δεν είναι το μοναδικό θύμα της πολιτικής Τραμπ. Το Πεντάγωνο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, ένα υπόμνημα προς τους γονείς, το οποίο ανέφερε ότι εξετάζει βιβλία της βιβλιοθήκης «που ενδεχομένως σχετίζονται με θέματα ιδεολογίας φύλου ή ιδεολογίας ισότητας που δημιουργεί διακρίσεις».

Τα βιβλία που θεωρήθηκαν ότι ενδεχομένως παραβιάζουν τα προεδρικά διατάγματα του Τραμπ με στόχο τα τρανς άτομα και τη λεγόμενη «ριζοσπαστική κατήχηση» των μαθητών έχουν αφαιρεθεί από τα ράφια των βιβλιοθηκών. Το υπόμνημα αναφέρει ότι οι τίτλοι έχουν αφαιρεθεί και αξιολογούνται από επαγγελματικό προσωπικό.

λογοκρισία των βιβλίων στα σχολεία του υπουργείου Άμυνας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Τζέιμι Ράσκιν, του επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο βουλευτής κατηγόρησε την πρακτική αυτή ως «ξεκάθαρη λογοκρισία του περιεχομένου και των απόψεων των βιβλίων», κατά τη διάρκεια ακρόασης για το «λογοκριτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα» την Τετάρτη. Ο Ράσκιν κάλεσε και άλλα μέλη του Κογκρέσου να τον ακολουθήσουν «καταγγέλλοντας την απαγόρευση των βιβλίων, την αφαίρεση βιβλίων από τις βιβλιοθήκες του Υπουργείου Άμυνας ή οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες στην Αμερική».

Η απαγόρευση των βιβλίων θα επηρεάσει έως και 67.000 μαθητές που διδάσκονται σε σχολεία του Πενταγώνου παγκοσμίως. Όπως αναφέρει ο Guardian, κάθε ένα από τα 160 σχολεία, τα οποία είναι διασκορπισμένα σε επτά πολιτείες των ΗΠΑ και 11 χώρες, υπόκεινται στη λογοκρισία.

Ο Guardian εξασφάλισε μια λίστα με τα βιβλία που έχουν εμπλακεί στην αξιολόγηση. Σε αυτά περιλαμβάνεται το «No Truth Without Ruth», ένα εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως οκτώ ετών για την αείμνηστη Ρουθ Μπάντερ Γκίνσμπεργκ, τη δεύτερη γυναίκα που υπηρέτησε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Το βιβλίο, της βραβευμένης συγγραφέως Καθλίν Κρουλ, περιγράφει τις σεξιστικές διακρίσεις που έπρεπε να ξεπεράσει η Γκίνσμπεργκ κατά τη σταδιοδρομία της στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Άλλοι τίτλοι που θεωρήθηκαν ακατάλληλοι περιλαμβάνουν ένα βιβλίο της βραβευμένης με Όσκαρ Αμερικανής ηθοποιού, Τζούλιαν Μουρ. Το βιβλίο «Freckleface Strawberry», επίσης για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως οκτώ ετών, ακολουθεί ένα νεαρό κορίτσι που προσπαθεί να συμβιβαστεί με τις φακίδες του.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι διενεργεί επανεξέταση των βιβλίων της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο εξέτασης όλων των «εκπαιδευτικών πόρων». Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία του Πενταγώνου είναι ευθυγραμμισμένα με τα πρόσφατα διατάγματα του Τραμπ, τα οποία έχουν ως στόχο «την υπεράσπιση των γυναικών από εξτρεμιστική ιδεολογία των φύλων», μεταξύ άλλων.

Η λογοκρισία των βιβλίων είναι μόνο ένα μέρος των σαρωτικών αλλαγών που διεξάγονται τώρα στα στρατιωτικά σχολεία των ΗΠΑ. Ένα υπόμνημα που στάλθηκε σε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων του Πενταγώνου στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Guardian, περιγράφει μια σειρά άλλων αλλαγών που πρέπει να γίνουν από όλο το προσωπικό.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στις σχολικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες ανάλογα με το αν είναι «βιολογικά θηλυκά» ή «βιολογικά αρσενικά». Επιπλέον, δίνεται εντολή στα σχολεία να σταματήσουν να γιορτάζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως ο μήνας εορτασμού της μαύρης ιστορίας.

Το αμερικανικό στρατιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Stars and Stripes, ανέφερε ότι σχολικές ομάδες όπως η λέσχη Pride και το Women in Stem έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Ένα δημοτικό σχολείο του Πενταγώνου στο Βισμπάντεν της Γερμανίας κατέβασε ένα πορτρέτο της Μισέλ Ομπάμα, της πρώην Πρώτης Κυρίας, στο πλαίσιο της ακύρωσης του μήνα μαύρης ιστορίας. Ένα προηγούμενο υπόμνημα που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post, απαγόρευε ορισμένους διδακτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων βιβλίων αλλά και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένα κεφάλαιο για τη «σεξουαλικότητα και το φύλο» που χρησιμοποιείται σε μαθήματα ψυχολογίας για μαθητές γυμνασίου, ένα βιβλίο για μαθητές δημοτικού με τίτλο «Πώς επηρεάζει η μετανάστευση τις ΗΠΑ;» και ένα μυθιστόρημα για ένα τρανς παιδί, το «Becoming Nicole».

