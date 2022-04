Met Gala: Το dress code της φετινής εκδήλωσης -Η πηγή έμπνευσης και το μυστικό πάρτι

Παρόλο που έχουν περάσει μόνο οκτώ μήνες από τότε που σταρς ανέβηκαν τα σκαλιά του Met, το φετινό Met Gala επιστρέφει, ως είθισται, την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, μετά από δύο χρόνια πανδημίας.

Οι δύο αυτές χρονιές δοκίμασαν σκληρά τον πλανήτη, και από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού δεν ξέφυγε η μόδα. Η βιομηχανία προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, με σχεδιαστές και brands να λειτουργούν υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, όπου το casual έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Καθώς, όμως, όλα αυτά φαίνεται να βρίσκονται πίσω και η ζωή επιστρέφει σε πιο ταχείς ρυθμούς, ο χώρος της μόδας αφουγκράζεται τις ανάγκες του κόσμου, ο οποίος δείχνει να επιθυμεί να βγει και να διασκεδάσει.

Gilded Glamour: Το θέμα του Met Gala 2022

Σε αυτή, λοιπόν, την εποχή, που η λάμψη επιθυμεί να αναγεννηθεί, το Met Gala έχει θέμα «Gilded Glamour». Η έμπνευση έρχεται από τη Χρυσή Εποχή ευημερίας και πλούτου που βίωσε η Αμερική από το 1870 ως το 1900. Το διασημότερο πάρτι της μόδας, φέτος, εστιάζει αποκλειστικά στον χρυσό, σύμβολο αναγέννησης αλλά και πολιτισμικής αλλαγής.

Στο κόκκινο χαλί φέτος, περιμένουμε να δούμε αστραφτερές εμφανίσεις, πολύ χρυσό και πολλές μεταλλικές λάμψεις, αλλά ίσως και κορσέδες και μακριά γάντια.

Βέβαια, το φετινό θέμα προκάλεσε ποικίλα σχόλια, καθώς υπήρχαν φωνές που το θεώρησαν το λιγότερο άκομψη την προβολή του glam και του πλούτου, ενώ οικονομίες προσπαθούν να διαχειριστούν ακόμη την πανδημία και στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή.

Οικοδεσπότες στο φετινό Met Gala θα είναι οι Μπλέικ Λάιβλι, ο Ράιαν Ρέινολντς, η Ρετζίνα Κινγκ και ο Λιν Μάνουελ Μιράντα, ενώ ο Τομ Φορντ, ο Άνταμ Μοσερί και η Αν Γουίντουρ θα παραμείνουν επίτιμοι παρουσιαστές, όπως συνέβη και τον Σεπτέμβριο στα εγκαίνια του πρώτου μέρους της έκθεσης In America: An Anthology of Fashion του Costume Institute.

Met Gala: Είναι μυστικό

Το Met Gala, το οποίο διοργανώνεται από την Αν Γουίντορ από το 1995, έχει γίνει μια πολυαγαπημένη ετήσια γιορτή της μόδας. Πρόκειται για μια φιλανθρωπική εκδήλωση που συγκεντρώνει χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, και παραδοσιακά σηματοδοτεί τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης μόδας του. Χρόνο με το χρόνο, η εκδήλωση συγκεντρώνει οκταψήφια ποσά.

Μπορεί η εκδήλωση να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων των διεθνών μέσων και τα φλας να αστράφτουν σε κάθε βήμα των καλεσμένων, το τι συμβαίνει στο Met Gala παραμένει καλά κρυμμένο μυστικό για τους περισσότερους, με τα εισιτήρια να κοστίζουν όσο ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

Από το 2015 και μετά, οι προσκεκλημένοι του Met Gala απαγορεύεται να δημοσιεύσουν οτιδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οτιδήποτε συμβαίνει εντός του πάρτι παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, δεν είναι λίγα εκείνα τα δημοσιεύματα διεθνών μέσων, όπως των NYTimes και του Bustle, που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από το πάρτι του Met Gala.

Οι καλεσμένοι περιηγούνται στην έκθεση, απολαμβάνουν το κοκτέιλ τους και στη συνέχεια γευματίζουν, ενώ πάντα ένα μεγάλο όνομα της μουσικής αναλαμβάνει τη διασκέδαση με live.

Λεπτομέρειες σχετικά με το Met Gala αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ «The First Monday in May», αν και παρουσίασε τόσα ώστε να μην καταπατώνται οι κανόνες της Γουίντουρ.

Μια ματιά, λοιπόν, στο event του 2015 αποκάλυπτε ότι η ισχυρή κυρία της μόδας απαγορεύει τον μαϊντανό, τις μπρουσκέτες και δεν της αρέσει οι καλεσμένοι να είναι με ένα κινητό στο χέρι.

«Το παρασκήνιο είναι πάντα πιο διασκεδαστικό στο Met», είχε πει, πριν χρόνια, στο Bustle μία πρώην υπάλληλος της Vogue, «Η διακόσμηση σε αφήνει με το στόμα ανοικτό, η ενέργεια είναι αισθητή και οι εμφανίσεις πάντα κάνουν τους καλεσμένους να σηκώνονται από τα τραπέζια και να χορεύουν».