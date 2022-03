Met Gala 2022: Οι λαμπεροί παρουσιαστές και το θέμα της φετινής βραδιάς

Επιστρέφει στις 2 Μαΐου το λαμπερό event του Met Gala, μία εκδήλωση γεμάτη δημιουργία, μόδα, αίγλη και φυσικά πολλά φλας.

Μάλιστα, της ανακοίνωσης της ημερομηνίας ακολούθησε και από η αποκάλυψη των λαμπερών παρουσιαστών αλλά και του θέματος της φετινής βραδιάς.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King και Lin-Manuel Miranda.

Το θέμα της διοργάνωσης θα εστιάσει και πάλι στην αμερικάνικη μόδα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η fashion editor, Vanessa Friedman, με μία ανάρτησή της στο Twitter.

Scoop: and the next Met Gala celeb co-chairs are…Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds, and Lin-Manuel Miranda. Honorary chairs Tom Ford, Instagram’s Adam Moressi and Anna Wintour. Theme is “Gilded Glamour.” Point is: this one is going to be very dressed-up indeed.