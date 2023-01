Μενέντεζ σε Ερντογάν: Απαράδεκτες οι συνεχείς απειλές κατά της Ελλάδας

«Απαράδεκτες» χαρακτηρίζει τις απειλές του Ρετζέπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

«Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας νατοϊκής χώρας. Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μενέντεζ.

Να σημειωθεί ότι η δήλωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς προχώρησε στην εν λόγω παρέμβαση ως ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών αλλά ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Erdogan's continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH