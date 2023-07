Μενέντεζ για Ερντογάν: «Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Βίτο Κορλεόνε από καμία χώρα»

Σκληρή κριτική κατά της Τουρκίας και προσωπικά κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιελάμβανε η παρέμβαση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ στο συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, που επανειλημμένα έχει στηρίξει τις ελληνικές θέσεις, αναφέρθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση της παράδοσης ή μη των F-16 και τόνισε πως «όταν έχεις έναν επιτιθέμενο, που σου λέει να μην πουλήσεις όπλα με νόμιμο τρόπο, για να συνεχίσει να έχει μεγάλο χάσμα δυνάμεων απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται, είναι προβοκάτσια και είναι εξοργιστικό. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Βίτο Κορλεόνε από καμία χώρα, όσον αφορά στις αποφάσεις που παίρνουμε για ζητήματα ασφαλείας με οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Αναλυτικότερα, την εκτίμηση ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά στη θέση του Κογκρέσου σχετικά με το θέμα των μαχητικών F-16 που θέλει να αποκτήσει η Τουρκία εξέφρασε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας είπε ότι πιστεύει ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται πλέον πιο κοντά στη θέση ότι πρέπει να υπάρξει μια δικλίδα ασφαλείας που θα αποτρέπει την Τουρκία από το να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά μαχητικά για τη παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ υποστήριξε ότι η ένταξη της Σουηδίας θα έπρεπε κανονικά να είναι μια αυτοτελής διαδικασία που θα στηρίζεται αποκλειστικά στα ενταξιακά κριτήρια. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαδικασία με δεδομένο ότι οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με ομοφωνία και αυτό αφήνει περιθώριο σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Τουρκία για να διαπραγματευτούν επιμέρους θέματα. Στο σημείο, όμως, αυτό, δεσμεύτηκε ότι οι δημοκρατικοί και αξιόπιστοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα, θα βρίσκονται σε ισχυρή θέση την επόμενη μέρα ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποίησε πάντως και την αμερικανική κυβέρνηση. «Θα δούμε, λοιπόν, τι θα προτείνει, εάν προτείνει κάτι, η κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Φυσικά, το βέτο μου στα F-16 για την Τουρκία δεν είναι κάτι που είναι γραμμένο στο νόμο. Είναι κάτι που είναι άγραφος κανόνας. Εάν η κυβέρνηση επιλέξει να το παρακάμψει, θα αντιταχθώ σε αυτό και θα υπάρξουν συνέπειες με τα πράγματα που μπορώ να κάνω. Μπορούν να το κάνουν παρακάμπτοντας το βέτο. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσω ότι οι πραγματικοί μας εταίροι, όπως η Ελλάδα, θα βρίσκονται σε καλή θέση ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Τουρκία», σημείωσε ο γερουσιαστής Μενέντεζ.

Τέλος, ο επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου για το συγκεκριμένο θέμα. «Έχω συζητήσει με τον υπουργό Μπλίνκεν τη σημασία της Ελλάδας σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που είναι αξιόπιστος και αυτό πρέπει να λάβουν υπόψιν στις μελέτες τους και είχα μια πολύ σύντομη συζήτηση σε πρώιμο επίπεδο με τον Τζέικ Σάλιβαν», ανάφερε χαρακτηριστικά.

“The only problem in Cyprus is invasion and occupation of Turkish troops in northern Cyprus.”

Robert Menendez, United States senator, chairman, US Senate Foreign Relations Committee #EconNYSummit pic.twitter.com/lh9qOFnolz