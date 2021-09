Ένα αγόρι τραυματίστηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφότου το πυροβόλησε ένα άλλο αγόρι σε δημοτικό σχολείο του Μέμφις στο Τενεσί, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο μικρός μαθητής που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες και το Cummings Elementary School εκκενώθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωση το αστυνομικό τμήμα του Μέμφις.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο στο νότιο Μέμφις γύρω στις 09.15 τοπική ώρα, ανέφερε η αστυνομία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από μαθητές που εγκατέλειπαν την περιοχή με τα χέρια ψηλά και ομαδόν σε σχολικά λεωφορεία.

Police are searching for a *juvenile suspect* after a child was shot at Cummings Elementary School in Tennessee. This is @WMCActionNews5 video of students and staff coming out of the building with their hands up. #tnleg pic.twitter.com/4QixSw3Jyy