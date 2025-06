Το meme με τον Τζέι Ντι Βανς και γιατί -τελικά- απαγορεύθηκε η είσοδος Νορβηγού τουρίστα στις ΗΠΑ

Ένα meme, το οποίο εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο ενός Νορβηγού που ήθελε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ήταν η αιτία να του απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα. Αυτή η είδηση αναπαράγεται στα social media, διότι, στην σημερινή Αμερική του Τραμπ, κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί έως και αναμενόμενο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, διαψεύδουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ λόγω του meme που σχετιζόταν με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και το οποίο ήταν αποθηκευμένο στο κινητό τηλέφωνο του Νορβηγού τουρίστα.

Σύμφωνα με την Τελωνειακή και Συνοριακή Υπηρεσία των ΗΠΑ (CBP), η απαγόρευση εισόδου οφείλεται στην παραδοχή του τουρίστα ότι είχε κάνει χρήση μαριχουάνας στο παρελθόν. Ο τουρίστας, ονόματι Mads Mikkelsen, φέρεται να ανακρίθηκε κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ, όπου και υποβλήθηκε σε έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου. Όπως αναφέρει το νορβηγικό πρακτορείο Nordlys, στο κινητό του εντοπίστηκε meme με τον JD Vance και φωτογραφία από πίπα καπνίσματος μαριχουάνας.

Η υπόθεση προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον όταν το Nordlys δημοσίευσε ότι η αιτία της απόρριψης εισόδου ήταν το περιεχόμενο του κινητού, ωστόσο το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το οποίο εποπτεύει την CBP, διέψευσε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

«ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. Οι ισχυρισμοί ότι στον Μαντς Μίκελσεν απαγορεύτηκε η είσοδος λόγω ενός meme είναι αναμφισβήτητα ΨΕΥΔΕΙΣ», ανάρτησε η Homeland Security στο Facebook. «ΑΛΗΘΕΙΑ: Στον Μίκελσεν απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για την παραδοχή χρήσης ναρκωτικών. Μόνο όσοι σέβονται τους νόμους μας και ακολουθούν τους κανόνες μας θα είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας».

Σε ανάλογο ύφος, η CBP έγραψε στο X (πρώην Twitter) ότι ούτε «πολιτικοί λόγοι» έπαιξαν ρόλο στην απόφαση. Ο Mikkelsen - που δεν έχει καμία σχέση με τον διάσημο Δανό ηθοποιό του ίδιου ονόματος - δήλωσε στο Nordlys ότι κατά την ανάκριση από τις αμερικανικές αρχές παραδέχτηκε ότι είχε δοκιμάσει μαριχουάνα μία φορά στη Γερμανία και μία φορά στο Νέο Μεξικό. Όπως είπε, πίστευε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς η χρήση ήταν νόμιμη και στα δύο μέρη. Αν και η κάνναβη είναι νόμιμη σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες, εξακολουθεί να είναι παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο ίδιος αμφισβήτησε τον επίσημο λόγο της απόρριψης, κατηγορώντας την CBP για «κατάφωρη παραποίηση». «Οι ισχυρισμοί ότι στον Mads Mikkelsen απαγορεύτηκε η είσοδος λόγω ενός meme του JD Vance είναι ΨΕΥΔΕΙΣ», δήλωσε η βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Tricia McLaughlin, σε επίσημη ανακοίνωσή της. «Στον Mikkelsen απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για την παραδοχή χρήσης ναρκωτικών».

BS. Claims that Mads Mikkelsen was denied entry because of a JD Vance meme are FALSE.



Mikkelsen was refused entry into the U.S. for his admitted drug use. pic.twitter.com/AbXczQ8tg5