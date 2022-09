Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό»- Σκληρές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Σάλο αναμένεται να προκαλέσει νέο βιβλίο που παρουσιάζει τη Μέγκαν Μαρκλ να περιφρονεί τις βασιλικές της υποχρεώσεις, να φέρεται απαίσια σε υπαλλήλους ακόμα και να απειλεί τον Χάρι με χωρισμό.

Κάποια στιγμή, δε, η δούκισσα του Σάσεξ, παραπονέθηκε φωνάζοντας ότι έπρεπε να πληρωθεί για την περιοδεία της το 2018 στην Αυστραλία, κατά την οποία συμπεριφέρθηκε στους υπαλλήλους «φρικτά», όπως υποστηρίζει νέο βιβλίο.

Η δούκισσα του Σάσεξ απολάμβανε τη θέση της ως η νέα νύφη, δίπλα στον πρίγκιπα Χάρι στις δημόσιες εμφανίσεις της αλλά ιδιωτικά σύμφωνα με τη Sun, που επικαλείται το βιβλίο «In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown» του Valentine Low, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.

«Αν και απολάμβανε την προσοχή, η Μέγκαν δεν κατάλαβε το νόημα όλων αυτών των διαδικασιών, (όπου έπρεπε) να σφίγγει τα χέρια σε αμέτρητους αγνώστους», φέρεται να έγραψε ο Low.

«Σύμφωνα με πολλά μέλη του προσωπικού, ακούστηκε να λέει σε τουλάχιστον μία περίπτωση, «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό».

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Μέγκαν Μαρκλ έκανε bullying στο προσωπικό πριν ακόμη γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας και συνέχισε να τους φέρεται σκληρά μέχρι που αυτή και ο Χάρι ανακοίνωσαν ότι φεύγουν από το παλάτι το 2020.

Έξι μήνες πριν από τον αρραβώνα τους το 2017, φέρεται σύμφωνα με το βιβλίο να επιτέθηκε σε έναν σύμβουλο του Χάρι λέγοντας: «Νομίζω ότι και οι δύο ξέρουμε ότι θα γίνω ένα από τα αφεντικά σας σύντομα».

Όταν ένας ανώτερος βοηθός είπε στο ζευγάρι ότι το προσωπικό ήταν ενοχλημένο με τον τρόπο που τους συμπεριφέρονταν, η Μέγκαν απάντησε ότι δεν ήταν «δουλειά της να κουκουλώνει τους ανθρώπους» όπως αναφέρει το βιβλίο ενώ φέρεται να μίλησε επίσης «ιδιαίτερα σκληρά σε μια νεαρή γυναίκα».

«Αφού η Μέγκαν είχε καταστρέψει ένα σχέδιο που είχε ετοιμάσει η γυναίκα, εκείνη της είπε πόσο δύσκολο θα ήταν να εφαρμόσει ένα νέο. «Μην ανησυχείς», φέρεται να της απάντησε η Μέγκαν. «Αν υπήρχε κυριολεκτικά κάποιος άλλος που θα μπορούσα να ζητήσω να το κάνει αυτό, δεν θα ήσουν εσύ».

Το περιστατικό ανάγκασε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να παρέμβει και να καθησυχάσει τη γυναίκα ότι έκανε εξαιρετική δουλειά. Εκείνη, σύμφωνα με το βιβλίο, είχε ξεσπάσει σε κλάματα.

Σε μια άλλη περίπτωση, η Μαρκλ Μαρκλ, φέρετε να καλούσε έναν άλλο υπάλληλο κάθε πέντε λεπτά κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Οι ενοχλητικές κλήσεις συνεχίστηκαν το επόμενο πρωί και κράτησαν «για μέρες», αναφέρει το βιβλίο.

Η Μαρκλ και η βοηθός της είχαν επίσης διαφωνίες για την επιθυμία της να κρατήσει τα ρούχα που της έστελναν οι σχεδιαστές μόδας, κάτι που είναι αντίθετο με τη βασιλική πολιτική, έγραψε ο Low.

Ο επικεφαλής Τύπου των Σάσεξ Jason Knauf υπέβαλε καταγγελία για εκφοβισμό το 2018 πριν παραιτηθεί και προσληφθεί από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ξεκίνησαν έρευνα μετά τις καταγγελίες για κακή συμπεριφορά της Μαρκλ πριν από 18 μήνες, αλλά αυτό το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματα.

Η Μαρκλ έχει αρνηθεί όλες τις καταγγελίες και τις φήμες εναντίον της για bullying και παρενοχλήσεις του προσωπικού, αλλά το βιβλίο αποκάλυψε ότι αυτή η δεινή κατάσταση επηρέασε τον μελλοντικό της σύζυγο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πριν αποκαλυφθεί επίσημα ο δεσμός τους, η Μέγκαν Μαρκλ έδωσε ένα τολμηρό τελεσίγραφο στον Χάρι.

«Το τελεσίγραφο έλεγε: «Αν δεν κάνεις επίσημη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι είμαι η κοπέλα σου, θα σε χωρίσω», είπε μια πηγή στον Low.

Η απειλή «τρόμαξε» τον πρίγκιπα, ο οποίος είπε φοβισμένος: «Θα με διώξει», όπως αναφέρει το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα στην Βρετανία.

Με πληροφορίες της Telegraph/Pagesix/Sun