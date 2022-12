Μέγκαν & Χάρι: Το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ- «Δεν είναι πιο λογικό να ακούσετε την ιστορία μας από εμάς;»

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Στο τρέιλερ του «Harry & Meghan» προβάλλονται φωτογραφίες του ζευγαριού, μεταξύ άλλων από τη δεξίωση του γάμου τους, από ταξίδι στην Αφρική, αλλά και από την τελευταία τους εμφάνιση με τη βασιλική οικογένεια, προτού αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους.

Σε ένα πλάνο, από το ντοκιμαντέρ, η Μέγκαν Μαρκλ σκουπίζει τα δάκρυα από τα μάτια της, ενώ ο σύζυγός της, που κάθεται δίπλα της σε καναπέ, ρίχνει προς τα πίσω το κεφάλι του.

«Γιατί θέλατε να κάνετε αυτό το ντοκιμαντέρ;», είναι η ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν. «Κανένας δεν βλέπει τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες», λέει ο πρίγκιπας Χάρι. «Έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για να προστατεύσω την οικογένειά μου», συμπληρώνει.

«Όταν το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι πιο λογικό να ακούσετε την ιστορία μας από εμάς;», είναι το ερώτημα που θέτει η Μέγκαν Μαρκλ.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4