Μαζική επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ

Κρίση χωρίς προηγούμενο εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απάντησε στις ισραηλινές επιδρομές με την εκτόξευση τουλάχιστον 100 βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλος έπληξε το Τελ Αβίβ, κοντά σε μονάδα της ισραηλινής αεράμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα αμυντικά του συστήματα για την αναχαίτιση της επίθεσης. Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων διέκοψε ζωντανή ενημέρωση στην τηλεόραση, επικαλούμενος επερχόμενη επίθεση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε ανακοινώσει ότι το Ισραήλ είχε πλήξει πάνω από 200 ιρανικούς στόχους, μεταξύ αυτών και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν, και τόνισε πως η χώρα μπορεί να αμυνθεί «χωρίς ξένη βοήθεια».

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για στήριξη των ισραηλινών επιθέσεων – κάτι που η Ουάσινγκτον αρνείται. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε δηλώσεις του, κάλεσε το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, διαφορετικά, όπως είπε, θα αντιμετωπίσει «ακόμη πιο σφοδρές» ισραηλινές επιθέσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν στο Associated Press ότι οι ΗΠΑ μετακινούν στρατεύματα και πλοία στην περιοχή, ενόψει πιθανής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Additional footage showing the impact of an Iranian ballistic missiles earlier in Downtown Tel-Aviv, Israel. pic.twitter.com/PmldFKzXU1