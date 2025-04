Μαζικές διαδηλώσεις κατά Τραμπ στις ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει βασιλιάς στην Αμερική»

Χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωσαν το Σάββατο σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και άλλες πόλεις των ΗΠΑ, στο πλαίσιο νέας μαζικής κινητοποίησης κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν η δεύτερη φορά που οι Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε δύο εβδομάδες, με συνθήματα όπως «Δεν υπάρχει βασιλιάς στην Αμερική» και «Αντίσταση στην Τυραννία».

Στη Νέα Υόρκη, διαδηλωτές κρατούσαν αφίσες με παραλληλισμούς του Ρεπουμπλικανού προέδρου με τον Χίτλερ. «Η δημοκρατία διατρέχει κίνδυνο», δήλωσε στο AFP η 73χρονη Κάθι Βάλι, επιζήσασα οικογένειας του Ολοκαυτώματος, συγκρίνοντας την παρούσα κατάσταση με την άνοδο του ναζισμού στη δεκαετία του ’30.

Κεντρικό θέμα των διαδηλώσεων αποτέλεσε η πολιτική του Λευκού Οίκου για το μεταναστευτικό, ειδικά μετά την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που πάγωσε προσωρινά απελάσεις βάσει νόμου του 1798. Στη Νέα Υόρκη ακούγονταν συνθήματα υπέρ των μεταναστών, ενώ στο Σαν Φρανσίσκο διαδηλωτές σχημάτισαν τη λέξη «Impeach» (Καθαίρεση).

Hundreds of people just marched through downtown Houston as part of the 50501 Movement, a nationwide demonstration against the Trump administration.



Several rallies have occurred across Texas today, including Austin, Fort Worth and even nearby in Galveston. pic.twitter.com/vuFQKCGzA2