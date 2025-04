Εμπορικός πόλεμος: Η Κίνα δίνει μάχη εντυπώσεων - και ίσως κερδίσει

Σε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο που προκάλεσε ο Τραμπ, η Κίνα εστιάζει στη μάχη των εντυπώσεων — και αυτό ίσως την κάνει να τον κερδίσει.

Η Κίνα προσπαθεί εδώ και χρόνια να αυτοπαρουσιαστεί ως υπερασπιστής της παγκοσμιοποίησης, με περιορισμένη απήχηση. Ωστόσο, ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ της προσφέρει ένα νέο και σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας. Η προπαγανδιστική μηχανή του Πεκίνου έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με στόχο όχι μόνο να αμυνθεί, αλλά και να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια εντός και εκτός ΗΠΑ.

Από τα memes στο Facebook μέχρι τον Ρήγκαν: Νέα στρατηγική της Κίνας με παλιά εργαλεία

Τις τελευταίες εβδομάδες, Κινέζοι διπλωμάτες ανέβασαν υλικό στα social media, ιδίως στο X και το Facebook — πλατφόρμες που είναι απαγορευμένες εντός Κίνας — το οποίο περιλαμβάνει βίντεο του Ρόναλντ Ρήγκαν να αποδοκιμάζει τους εμπορικούς πολέμους, αλλά και του Μάο Τσε Τουνγκ να διακηρύσσει την αποφασιστικότητα της Κίνας έναντι των ΗΠΑ κατά τον πόλεμο της Κορέας.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 10, 2025

“The surest way to destroy those jobs and throw Americans out of work is to start a #tradewar.”

— Ronald Reagan, 1985 pic.twitter.com/9yAtc5Rx7s — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 13, 2025

Παράλληλα, κρατικά μέσα στην Κίνα αναπαράγουν βίντεο και mems που προορίζονται για δυτικό κοινό, με σαφή στόχευση στους Αμερικανούς επικριτές του Τραμπ. Το China Media Group αποστέλλει τακτικά ενημερώσεις σε διεθνείς δημοσιογράφους, ενώ διπλωμάτες όπως ο Guo Jiakun και η Μάο Νινγκ έχουν στραφεί στα social media με περιεχόμενο που χλευάζει την αμερικανική πολιτική.

Σύμφωνα με αναλυτές, η προπαγάνδα της Κίνας έχει εξελιχθεί: Είναι πιο έξυπνη και ευέλικτη, χρησιμοποιώντας αμερικανικά σύμβολα για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση του βίντεο με τον Ρήγκαν, που λέει: «Αν οι εμπορικοί μας εταίροι δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους εδώ, δεν θα έχουν τα χρήματα να αγοράσουν τα δικά μας».

"I love China."

– Donald J. Trump, 2015



Xiaohongshu user Willy Studio (小红书号 6513397591) brought Trump's fondness of China to life with Midjourney AI. pic.twitter.com/LwJtWLRubs — Sibei Sun 孫思備 (@SunSibei) March 28, 2023

Διπλό κοινό, διπλό μήνυμα: Το εσωτερικό και διεθνές στοίχημα της Κίνας

Η νέα επικοινωνιακή στρατηγική του Πεκίνου απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, ενισχύει την αφήγηση ότι για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας ευθύνονται οι ΗΠΑ. Στο εξωτερικό, απευθύνεται κυρίως σε Αμερικανούς πολίτες που διαφωνούν με τους δασμούς του Τραμπ, αξιοποιώντας υλικό που ήδη κυκλοφορεί και ενισχύοντας φωνές δυσαρέσκειας.

Trump: Nos jodimos con estos Chinos, ahora tenemos que trabajar duro para recuperar la grandeza de los Estados Unidos.



Elon Musk: Por tí! Por estar peleando con los amarillos esos, que no llevan años luz.



Jajaja 😂 🤣 🤣 😂 pic.twitter.com/oCmn1QAWV6 — ArrozdeLiz (@APadillaBossio) April 18, 2025

Αναλυτές σημειώνουν ότι αυτή τη φορά το Πεκίνο δεν χρειάζεται να καταφύγει σε παραπληροφόρηση: Η ίδια η αμερικανική εσωτερική σύγκρουση του παρέχει τα όπλα που αξιοποιεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κινέζος ερευνητής Λι Γουέιπινγκ: «Δεν χρειάζεται να φτιάξουν άλλες αφηγήσεις ή ψεύδη. Απλώς ενισχύουν υπάρχουσες φωνές».

Επιπλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν, η διπλωματική φρασεολογία της Κίνας έχει αλλάξει. Οι λεγόμενοι «διπλωμάτες-πολεμιστές λύκοι» φαίνεται να έχουν δώσει τη θέση τους σε πιο μετρημένους τόνους. Όπως εκτιμά ο Clyde Yicheng Wang, η κυβέρνηση Τραμπ υπήρξε «το μεγαλύτερο δώρο» για την εξωτερική προπαγάνδα της Κίνας.

A Chinese meme 🤭



" The White House:

President Trump is open to negotiating a trade agreement with China.



Still waiting a call from Beijing "



pic.twitter.com/eA23Sew3sN — The Muslim Canadian 🇨🇦 (@zMuslimCanadian) April 17, 2025

Με πληροφορίες από Washington Post

