Το Μάτσου Πίτσου αποκαλούνταν λάθος εδώ και 100 χρόνια - Ιστορικοί ανακάλυψαν το πραγματικό του όνομα

Για περισσότερα από 100 χρόνια, ένας από τους πιο διάσημους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο, το Μάτσου Πίτσου (Machu Picchu), ήταν γνωστός με λάθος όνομα, σύμφωνα με μια ιστορική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the Institute of Andean Studies».

Οι Ίνκας που έχτισαν την αρχαία πόλη πιθανότατα την ονόμαζαν ως «Huayna Picchu», όπως αναφέρει η δημοσίευση. Το Huayna μεταφράζεται ως «νέος», ενώ το Picchu σημαίνει «κορυφή του βουνού» στη γλώσσα των ιθαγενών Κέτσουα, είπε η Έμιλι Ντιν, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Γιούτα. Machu σημαίνει «παλιά», και ως εκ τούτου αποκαλούσαμε την πόλη ως «παλιά βουνοκορφή», πρόσθεσε.

Ο οικισμός των Ίνκας πιστεύεται ότι χτίστηκε γύρω στο 1420 ως βασιλικό κτήμα κοντά στο Κούσκο, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας. Όταν αργότερα οι Ισπανοί κατέκτησαν τους Ίνκας, το Huayna Picchu εγκαταλείφθηκε. Η περιοχή παρέμεινε κρυμμένη για αιώνες βαθιά στα βουνά των Άνδεων μέχρι που ο Αμερικανός εξερευνητής Hiram Bingham την ανακάλυψε ξανά το 1911.

Χαμένοι στη μετάφραση

Στις σημειώσεις του, ο Bingham αποφάσισε να ονομάσει την αρχαία πόλη ως «Machu Picchu», με βάση τις πληροφορίες που του παρείχε ο ξεναγός του Melchor Arteaga, ένας αγρότης που ζούσε στην περιοχή.

Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι το αρχικό όνομα της περιοχής δεν ήταν αυτό. Ξεκίνησαν κοιτάζοντας τις σημειώσεις του Bingham, όπου έγραφε ότι δεν ήταν σίγουρος για το όνομα των ερειπίων όταν τα επισκέφτηκε για πρώτη φορά. Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση εξέτασαν χάρτες και άτλαντες που τυπώθηκαν πριν και μετά την επίσκεψη του Bingham.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά έγγραφα ήταν του 1588, που ανέφερε ότι οι ιθαγενείς της περιοχής Vilcabamba σκέφτονταν να επιστρέψουν στο «Huayna Picchu», πράγμα που δείχνει ότι το κανονικό όνομα της περιοχής ήταν αυτό.

Το λάθος του ονόματος δεν προκαλεί έκπληξη, είπε η Ντιν, επειδή πολλοί μη Περουβιανοί αρχαιολόγοι δεν κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια στην έρευνα των ονομάτων των τόπων και δεν καταλάβαιναν πλήρως τη γλώσσα των Κέτσουα.

Παρά την ανακάλυψη του αρχικού ονόματος της περιοχής, δεν είναι και πολύ πιθανό να αλλάξει το επίσημο όνομα του αρχαιολογικού χώρου καθώς εδώ και δεκαετίες είναι παγκοσμίως γνωστό ως Μάτσου Πίτσου.

Με πληροφορίες από CNN