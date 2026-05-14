Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση δύο ετών στον άνθρωπο που τον προμήθευσε με κεταμίνη

Πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Έρικ Φλέμινγκ ομολόγησε ότι ενήργησε ως μεσάζων αγοράζοντας 50 φιαλίδια κεταμίνης τα οποία παρέδωσε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού. Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους απανταχού θαυμαστές του. Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του να απεξαρτηθεί. Έπαιρνε κεταμίνη υπό επίβλεψη, στο πλαίσιο συνεδριών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Ο Έρικ Φλέμινγκ ήταν γνωστός του Μάθιου Πέρι, παραγωγός του ριάλιτι «The Surreal Life» και σκηνοθέτης της ταινίας «My Brother the Pig» με την Σκάρλετ Γιοχάνσον και την Εύα Μέντες.

Μάθιου Πέρι: «Με στοιχειώνουν τα λάθη που έκανα» κατέθεσε ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Φλέμινγκ είχε προμηθευτεί τα φιαλίδια από την Τζασβίν Σάνγκα- γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Χόλιγουντ ως «βασίλισσα της κεταμίνης»- η οποία καταδικάστηκε τον Απρίλιο από δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε κάθειρξη 15 ετών.

«Διάγραψε όλα τα μηνύματά μας», είχε προτρέψει μέσω SMS τον μεσάζοντα, όταν η Σάνγκα πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

«Είναι πραγματικά ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορώ να ξυπνήσω», είπε ο Φλέμινγκ, από το βήμα πριν από την καταδίκη του. «Με στοιχειώνουν τα λάθη που έκανα».

Ο δικηγόρος του Φλέμινγκ, Ρόμπερτ Ντάγκντεϊλ, είπε στον δικαστή ότι «παρέδωσε τη ''βασίλισσα της κεταμίνης'' σε ασημένιο πιάτο». «Δεν είχαν ιδέα ποια ήταν πριν από εκείνη την ημέρα», πρόσθεσε ο Ντάγκντεϊλ.

Πιθανότατα θα είχε καταδικαστεί σε περίπου τέσσερα χρόνια φυλάκισης αν δεν είχε συνεργαστεί με τις αρχές. Η εισαγγελία δήλωσε ότι «ο Φλέμινγκ έκανε το σωστό» που μίλησε, αλλά υποστήριξε ότι «το έκανε μόνο όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αρχές και στριμώχτηκε για την υπόθεση».

«Ο Φλέμινγκ δεν συνεργάστηκε επειδή είχε καλοπροαίρετο κίνητρο ή επειδή ήθελε δικαιοσύνη για τον Πέρι», δήλωσε ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Ίαν Γιανιέλο. «Ήθελε να σώσει τον εαυτό του».

Ο δικαστής επεσήμανε επίσης ότι ο Φλέμινγκ δεν εμφανίστηκε τους μήνες μετά τον θάνατο του Πέρι και ότι οι ερευνητές μπορεί να είχαν λάβει τις ίδιες πληροφορίες που τους έδωσε απλώς μέσω της κατάσχεσης του τηλεφώνου του. Αλλά όλοι συμφώνησαν ότι η συνεργασία του επιτάχυνε και ομαλοποίησε την έρευνα.

Ο Φλέμινγκ έγινε ο πρώτος κατηγορούμενος που δήλωσε ένοχος τον Αύγουστο του 2024, αφού παραδέχθηκε τη διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Πέρι. Είπε στον δικαστή επίσης, ότι ήταν μια πράξη απελπισίας «εν μέσω της χειρότερης περιόδου της ζωής μου».

Έξω από το δικαστήριο, είπε πως «το στήθος και η καρδιά μου πονούσαν κάθε μέρα για τον πόνο που προκαλούσα όχι μόνο στην οικογένειά του αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που τον λατρεύουν».

Με πληροφορίες από Euronews, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αντικείμενα του Μάθιου Πέρι από τo «Friends» βγαίνουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό