Μάθιου Πέρι: 15 χρόνια κάθειρξη στη «βασίλισσα της κεταμίνης» για τον θάνατο του ηθοποιού

Η 42χρονη παραδέχθηκε επίσης ότι είχε πουλήσει κεταμίνη σε άλλο άτομο το 2019, το οποίο πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση

Ο Μάθιου Πέρι / Φωτογραφία: Getty Images
Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποκαλούμενη «βασίλισσα της κεταμίνης», για τον ρόλο της στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση το 2023.

Η 42χρονη Τζέιβι Σάνγκα, διπλή υπήκοος των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε δηλώσει ένοχη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή αυστηρότερη από εκείνη των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην ίδια υπόθεση, περιλαμβανομένων δύο γιατρών.

Η Σάνγκα παραδέχθηκε ότι διατηρούσε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες και ότι προμήθευσε κεταμίνη που κατέληξε στον Πέρι. Σύμφωνα με τις αρχές, πούλησε συνολικά 51 φιαλίδια σε ενδιάμεσο διακινητή, ο οποίος τα διοχέτευσε στον ηθοποιό μέσω του προσωπικού του βοηθού.

Ο Πέρι, γνωστός από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Τα Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 στην κατοικία του στο Λος Άντζελες, μέσα σε υδρομασάζ. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι ο θάνατός του προήλθε από τις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης», που τον οδήγησαν σε απώλεια συνείδησης και πνιγμό.

Η κεταμίνη είναι ισχυρό αναισθητικό με παραισθησιογόνες ιδιότητες, το οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών, αλλά και ως παράνομο ψυχαγωγικό ναρκωτικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ηθοποιός λάμβανε αρχικά κεταμίνη σε ελεγχόμενο ιατρικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση κατάθλιψης και άγχους. Όταν οι γιατροί αρνήθηκαν να αυξήσουν τη δοσολογία, στράφηκε σε παράνομες πηγές.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο προσωπικός του βοηθός, Κένεθ Ιουαμάσα, του χορήγησε τουλάχιστον τρεις ενέσεις κεταμίνης από τα φιαλίδια που είχαν προμηθευτεί μέσω της Σάνγκα, γεγονός που οδήγησε στον θάνατό του.

Στην ίδια υπόθεση έχουν δηλώσει ένοχοι και άλλοι εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων ο διακινητής Έρικ Φλέμινγκ, καθώς και οι γιατροί Μαρκ Τσάβες και Σαλβαδόρ Πλασένσια.

Η Σάνγκα παραδέχθηκε επίσης ότι είχε πουλήσει κεταμίνη σε άλλο άτομο το 2019, το οποίο πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Με πληροφορίες από Reuters

