Μάθιου Πέρι: Στη φυλακή για δυόμισι χρόνια ο γιατρός που τον προμήθευσε με κεταμίνη

Ο γιατρός γνώριζε τις επιπτώσεις της κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, παρά ταύτα του χορήγησε κι άλλη δόση - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Instagram
Σε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών καταδικάστηκε ο 43χρονος γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, για τον ρόλο του στην υπόθεση που οδήγησε στον θάνατο του Μάθιου Πέρι, τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Πλασένσια παραδέχθηκε την ενοχή του σε τέσσερις κατηγορίες διακίνησης κεταμίνης, παραδίδοντας ουσιαστικά το φάρμακο στον ηθοποιό τον τελευταίο μήνα πριν από τον θάνατό του. Αν και δεν ήταν εκείνος που του χορήγησε τη θανατηφόρα δόση, ο γιατρός είχε ήδη γίνει μάρτυρας μιας επικίνδυνης αντίδρασης του Πέρι σε προηγούμενη ένεση, γεγονός που δεν τον εμπόδισε να αφήσει επιπλέον ποσότητα του ναρκωτικού στο σπίτι του ηθοποιού, για να του τη χορηγήσει ο βοηθός του.

Στην επιστολή που κατέθεσαν στο δικαστήριο η μητέρα του Πέρι, Σουζάν, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, χαρακτήρισαν τον Πλασένσια «από τους πλέον υπεύθυνους» για την κατάληξη του γιου τους, κατηγορώντας τον ότι «εκμεταλλεύτηκε τη βαθιά του ευαλωτότητα».

Μάθιου Πέρι: Αντιμετώπιζε 40 χρόνια φυλάκισης ο Πλασένσια

Ο πρώην γιατρός είχε συμφωνήσει με την Εισαγγελία, παραδίδοντας την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του, ενώ αντιμετώπιζε έως και 40 χρόνια κάθειρξης. Το δικαστήριο, ωστόσο, ακολούθησε τις χαμηλότερες ομοσπονδιακές ποινικές οδηγίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πλασένσια, χωρίς να διαθέτει εμπειρία στην ουσία της κεταμίνης, προμήθευσε τον ηθοποιό με 20 φιαλίδια του φαρμάκου, σύριγγες και παστίλιες, έναντι 4.500 δολαρίων. Είχε μάλιστα εμπλέξει και άλλον γιατρό, προκειμένου να γίνει ο «σταθερός προμηθευτής» του Πέρι.

Ο ηθοποιός, που είχε μιλήσει ανοιχτά για τις πολυετείς μάχες του με τον εθισμό, φαίνεται πως αναζητούσε επιπλέον ποσότητες κεταμίνης πέραν της θεραπευτικής δόσης που λάμβανε από τον κανονικό του γιατρό.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πέντε κατηγορούμενοι. Η διαβόητη διακινητής «Ketamine Queen», Γιασβίν Σάνγκα, έχει ήδη ομολογήσει ότι προμήθευσε τη δόση που αποδείχθηκε μοιραία και αναμένεται να καταδικαστεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μάθιου Πέρι, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του, πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023. Ήταν 54 ετών.

Με πληροφορίες από New York Post

