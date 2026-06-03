Αλβανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το τουριστικό θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ - Τι δηλώνει ο Ράμα

Οι εισαγγελικές αρχές κατά της διαφθοράς στην Αλβανία διερευνούν ένα πολυτελές τουριστικό έργο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ- γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ-, ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για το εν λόγω πρότζεκτ.

Το έργο περιλαμβάνει το ακατοίκητο νησί Sazan στην Αδριατική, καθώς και αρκετές εκατοντάδες εκτάρια του προστατευόμενου τοπίου Vjosa-Narta, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης καθώς φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (1/6) ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις αμφιλεγόμενες αλλαγές που επήλθαν το 2024 στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στην ιδιοκτησία γης, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξη του τουριστικού θερέτρου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico.

Ο Κούσνερ, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Affinity Partners, διαθέτει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για ζητήματα ειρήνης και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για την αλληλεπικάλυψη των επιχειρηματικών και πολιτικών του ρόλων.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Κούσνερ παρουσίασε σχέδια της Affinity Partners για τη μετατροπή της περιοχής σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο, ενώ στις αρχές του 2026 επισκέφθηκε το σημείο μαζί με τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ.

Τι δηλώνει ο Έντι Ράμα

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Κούσνερ συνεχίζονται και ότι το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία περίπου 10.000 ξενοδοχειακών δωματίων.

Ο Κούσνερ και η Affinity Partners δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με την έρευνα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο αλβανικό κοινοβούλιο, ο Ράμα αρνήθηκε ότι το έργο καταπατά προστατευόμενο βιότοπο, υποστηρίζοντας ότι η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη κατατεθεί και ότι η περιβαλλοντική μελέτη παραμένει σε εξέλιξη.

Η SPAK δημιουργήθηκε το 2019 με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της ευρείας μεταρρύθμισης της αλβανικής δικαιοσύνης. Λειτουργεί ανεξάρτητα από το εθνικό δικαστικό σύστημα και έχει διερευνήσει, διώξει και οδηγήσει σε καταδίκες υψηλόβαθμους αξιωματούχους από όλο το πολιτικό φάσμα. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, θεωρείται σήμερα ο πιο αξιόπιστος θεσμός της χώρας.

Αντιδράσεις και διαδηλώσεις

Οι κινητοποιήσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν κατασκευάστηκαν μεγάλες περιφράξεις με συρματοπλέγματα στην περιοχή Zvernec της νότιας Αλβανίας, εμποδίζοντας την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών στην παραλία.

Το βράδυ της Κυριακής (31/5), διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικά κτίρια ζητώντας την ακύρωση του έργου, την προστασία της περιοχής από οικοδομική ανάπτυξη και ακόμη και την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στα Τίρανα, καθώς και κοντά στην περιοχή της επένδυσης, έξω από τον Αυλώνα, στις 6 Ιουνίου.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρονται να δείχνουν ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας να επιτίθενται σε διαδηλωτή και να τον σέρνουν σε βραχώδη πλαγιά, ενώ απειλούσαν και άλλους πολίτες που προσπαθούσαν να αφαιρέσουν τις περιφράξεις και να σταματήσουν τις εργασίες.

Μετά το περιστατικό, οι αλβανικές αρχές αφαίρεσαν τις άδειες λειτουργίας δύο ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, ενώ ένας φύλακας συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Παράλληλα, περίπου 15 διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ενώ ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

«Θέλω να κάνω την Αλβανία έναν προορισμό που θα αποτελεί πρότυπο και αντικείμενο θαυμασμού στην περιοχή και αυτό το έργο αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας», δήλωσε ο Ράμα.

Υπενθυμίζεται ότι η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ εγκατέλειψε το 2025 ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο στη Σερβία, έπειτα από αντιδράσεις και έρευνες των τοπικών αρχών κατά της διαφθοράς.

Με πληροφορίες από Politico