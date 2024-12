Μασκ εναντίον MAGA: «Εμφύλιος» των υποστηρικτών Τραμπ με αφορμή το μεταναστευτικό

Στο Χ του Έλον Μασκ ξεκίνησε μία έντονη εσωκομματική διαμάχη στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ όταν ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας στράφηκε ενάντια σε συνεργάτες του εκλεγμένου προέδρου για το θέμα της μετανάστευσης.

Αφορμή ήταν η επιλογή του Σριράμ Κρισνάν, ενός επιχειρηματία ινδικής καταγωγής, για σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, σε θέματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Λόρα Λούμερ, μία ακροδεξιά ακτιβίστρια που πιστώνεται ότι έπεισε τον Trump να διαδώσει ψευδείς φήμες για μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια ζώα στο προεδρικό ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις, χαρακτήρισε την επιλογή «βαθιά ανησυχητική». Επέκρινε τον Κρίσναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή εκείνος είχε υποστηρίξει την επέκταση του προγράμματος πράσινων καρτών για την είσοδο ειδικευμένων εργαζομένων στις ΗΠΑ. Οι συγκεκριμένες άδειες παραμονής λέγονται visa H-1B.

Because Big Tech made it clear that if you question their intentions with the Trump admin, you’ll be silenced and threatened with censorship and demonetization.



We didn’t vote for technocratic billionaires.



We voted for President Trump, deportations, & America First policies. https://t.co/u0mIB7DXkR — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 27, 2024

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο Ματ Γκέιτζ, ο αρχικός εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητα αφού έχασε τη στήριξη των ρεπουμπλικανών συναδέλφων του. Πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν την υποψηφιότητά του Γκέιτζ, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα μπαράζ ελέγχων σχετικά με καταγγελίες για sex trafficking και χρήση ναρκωτικών.

Ο εμφύλιος πόλεμος του MAGA

Η λεκτική διαμάχη που ακολούθησε έχει χαρακτηριστεί «εμφύλιος πόλεμος του MAGA», καθώς θέτει τους σκηλορυπηρινικούς οπαδούς του ρεπουμπλικανού προέδρου ενάντια στους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας που επίσης στηρίζουν τον Τραμπ. Τα αρχικά MAGA συμβολίζουν το σλόγκαν Make America Great Again (Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά) το οποίο χρησιμοποίησε ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος στην προεκλογική του εκστρατεία το 2016. Πλέον, ως MAGA αναφέρεται το κίνημα γύρω από τον 45ό και σύντομα 47ό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Απαντώντας στη Λούμερ, ο Μασκ ο οποίος είναι μετανάστης από τη Νότια Αφρική και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, έγραψε: «Υπάρχει μόνιμη έλλειψη εξαιρετικά ταλαντούχων μηχανικών. Είναι ο θεμελιώδης περιοριστικός παράγοντας στη Silicon Valley»

It comes down to this: do you want America to WIN or do you want America to LOSE.



If you force the world’s best talent to play for the other side, America will LOSE.



End of story. — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2024

Σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση, καταλήγει στο εξής: «θέλετε η Αμερική να ΝΙΚΗΣΕΙ ή θέλετε η Αμερική να ΧΑΣΕΙ. Αν αναγκάσετε τα καλύτερα ταλέντα του κόσμου να παίξουν για την άλλη πλευρά, η Αμερική θα ΧΑΣΕΙ. Τέλος της ιστορίας».

Η στάση του Μασκ υποστηρίχθηκε και από τον Βίβεκ Ραμασουάμι, τον συνεργάτη του στο νεοσύστατο «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (DOGE), μια υπηρεσία που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι θα δημιουργήσει, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο άνδρες θα επιφορτιστούν με το έργο της περικοπής των κυβερνητικών δαπανών.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ραμασουάμι, δισεκατομμυριούχος και γιος μεταναστών από την Ινδία, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι καταδικασμένες να παρακμάσουν αν δεν εισάγουν ξένους εργάτες υψηλής ειδίκευσης. Όπως υποστήριξε, η αμερικανική κουλτούρα έχει προσανατολιστεί προς τη «μετριότητα».

«Η αμερικανική κουλτούρα προτιμά τη μετριότητα έναντι της αριστείας»

«Ο λόγος για τον οποίο οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας συχνά προσλαμβάνουν μηχανικούς ξένης καταγωγής και πρώτης γενιάς μετανάστες αντί για ''γηγενείς'' Αμερικανούς δεν οφείλεται σε ένα έμφυτο αμερικανικό έλλειμμα IQ», έγραψε.

The reason top tech companies often hire foreign-born & first-generation engineers over “native” Americans isn’t because of an innate American IQ deficit (a lazy & wrong explanation). A key part of it comes down to the c-word: culture. Tough questions demand tough answers & if… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) December 26, 2024

«Η αμερικανική μας κουλτούρα προτιμά τη μετριότητα έναντι της αριστείας για πάρα πολύ καιρό. Μια κουλτούρα που εξυμνεί τη βασίλισσα του χορού πάνω από τον πρωταθλητή της μαθηματικής ολυμπιάδας, δεν θα παράγει τους καλύτερους μηχανικούς. Η ''κανονικότητα'' δεν αρκεί σε μια υπερ-ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά για τεχνικά ταλέντα. Και αν προσποιούμαστε ότι αυτό ισχύει, θα μας κερδίσει η Κίνα».

Τα επιχειρήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με σφοδρή αντίδραση από τους υποστηρικτές του δόγματος MAGA, με επικεφαλής τη Λούμερ, οι οποίοι αναλώθηκαν σε ρατσιστικά επιχειρήματα.

«Ο @VivekGRamaswamy ξέρει ότι η Μεγάλη Αντικατάσταση είναι πραγματική», έγραψε, αναφερόμενη στη θεωρία ότι ο λευκός πληθυσμός των ΗΠΑ κινδυνεύει από τις εισροές μεταναστών.

«Δεν είναι ρατσιστικό κατά των Ινδών να υποστηρίζεις τις αρχικές πολιτικές MAGA που ψήφισα. Ψήφισα υπέρ της μείωσης των πράσινων καρτών H1B. Όχι την παράταση τους», έγραψε, προτού συνεχίσει.

«Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας δεν μπορούν απλά να μπαίνουν στο Mar-a-Lago και να χαϊδεύουν τα τεράστια μπλοκ επιταγών τους και να ξαναγράφουν τη μεταναστευτική μας πολιτική ώστε να μπορούν να έχουν απεριόριστους εργάτες-σκλάβους από την Ινδία και την Κίνα που δεν αφομοιώνονται ποτέ».

Laura Loomer says Elon Musk isn't our president.



🤣 pic.twitter.com/PMGkEwmUxD — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) December 26, 2024

«Δεν ξέρετε καν τι είναι η μεταναστευτική πολιτική του MAGA», καταλήγει η Λούμερ, αναφερόμενη στον Ραμασουάμι.

Με πληροφορίες από Guardian