Ο Έλον Μασκ «αγκαλιάζει» την ακροδεξιά - «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία»

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και μελλοντικός υπουργός του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πήρε θέση για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, αποκαλώντας το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) τον μοναδικό σωτήρα της χώρας.

Επί του παρόντος, το AfD είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις και έτσι θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στον σχηματισμό ενός κεντροδεξιού ή κεντροαριστερού κυβερνητικού συνασπισμού. Όλα δείχνουν ότι το επόμενο Μπούντεσταγκ θα είναι κατακερματισμένο, αλλά τα κυρίαρχα, πιο κεντρώα κόμματα της Γερμανίας έχουν δεσμευτεί ότι δε θα συνεργαστούν με το AfD σε εθνικό επίπεδο.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα διεξάγει εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου, έπειτα από την κατάρρευση της κεντροαριστερής κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία», έγραψε σήμερα, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ο Μασκ σε μια ανάρτηση του στο X, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

Αφορμή ήταν ένα βίντεο της Γερμανίδας influencer Ναόμι Σάιμπτ, στο οποίο επέκρινε τον Φρίντριχ Μερτς, υποψήφιο καγκελάριο των συντηρητικών, οι οποίοι έχουν μεγάλο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, το οποίο ο Μασκ κοινοποίησε στο προφίλ του στο X.

Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε επίγνωση της ανάρτησης του νοτιοαφρικανού δισεκατομμυριούχου, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο γενικός γραμματέας των Σοσιαλδημοκρατών του Όλαφ Σολτς, όμως, Ματίας Μίερς, δεν «μάσησε» τα λόγια του, λέγοντας ότι η Γερμανία δεν χρειάζεται ξένες επιρροές ή τον «Τραμπισμό», προσθέτοντας «Μείνε έξω, Έλον».

Ωστόσο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο φαίνεται πώς αφότου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τώρα θέλει να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις και στον υπόλοιπο κόσμο.

Μάλιστα, δείχνει να έχει προτίμηση στα ευρωπαϊκά αντιμεταναστευτικά κόμματα, έχοντας εκφράσει την υποστήριξή του στο AfD από πέρυσι, όταν επιτέθηκε στη γερμανική κυβέρνηση για τις μεταναστευτικές πολιτικές της.

Τον περασμένο μήνα, ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX ζήτησε την απόλυση των Ιταλών δικαστών που αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των μέτρων της κυβέρνησής της Τζόρτζια Μελόνι για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του βρετανικού, δεξιού κόμματος Reform UK και φίλος του Τραμπ, δημοσίευσε μια φωτογραφία του μαζί με τον Έλον Μασκ και τον ταμία του κόμματος.

Elon Musk tweets his backing for Reform after Mar-A-Lago summit and Nigel Farage says X owner is 'right behind' party amid rumours of a $100m donation https://t.co/o5Aunr1uCn pic.twitter.com/pUXuVeI0sR