Μαρί Κόντο: «Το σπίτι μου είναι ακατάστατο, σταμάτησα το καθάρισμα μετά το τρίτο παιδί» λέει η γκουρού της τάξης

Για χρόνια εθεωρείτο η «βασίλισσα» της καθαριότητας και της τάξης, εμπνέοντας μέσα από τις εκπομπές της εκατομμύρια ανθρώπους να τακτοποιήσουν τα σπίτια και τις ζωές τους.

Πλέον, ωστόσο, η Μαρί Κόντο παραδέχεται πως δεν είναι αυτό που πολλοί πιστεύουν.

Όπως λέει, το όριό της ήταν το τρίτο της παιδί, μετά τη γέννηση τού οποίου σταμάτησε να είναι τόσο σχολαστική με το σπίτι.

«Μέχρι σήμερα, ήμουν επαγγελματίας, οπότε έκανα το καλύτερο δυνατό για να έχω το σπίτι μου καθαρό διαρκώς» λέει σε πρόσφατη συνέντευξή της η γκουρού της τάξης.

Ωστόσο, όπως παραδέχεται, η ζωή της άλλαξε δραματικά το 2021 μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού, οπότε και το σπίτι της είναι «ακατάστατο».

«Το σπίτι μου είναι ακατάστατο, αλλά ο τρόπος που περνάω το χρόνο μου είναι ο σωστός για μένα αυτή τη στιγμή, σ'αυτό το στάδιο της ζωής μου» λέει η ίδια.

Η Μαρί Κόντο έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο με το βιβλίο της The Life-Changing Magic of Tidying Up που έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα.

Επιπλέον, ήταν η σταρ της σειράς - θριάμβου του Netflix Tidying Up with Marie Kondo. Στο τελευταίο της βιβλίο που εκδόθηκε τον Νοέμβριο, ωστόσο, η 38χρονη πάει πιο πέρα από το καθάρισμα και την τακτοποίηση του σπιτιού, μιλώντας για έναν τρόπο ζωής που της φέρνει ηρεμία στην καθημερινότητα.

Η ίδια σε παλιότερη συνέντευξή της είχε υποτιμήσει τη δυσκολία του να κρατάς το σπίτι καθαρό όταν έχεις πολυμελή -ή μη- οικογένεια, κάτι που πλέον διαπιστώνει εμπειρικά.

«Πίστευα ακράδαντα πως η τακτοποίηση είναι εφικτή ακόμη και με παιδιά. Ωστόσο, όταν έκανα τα δικά μου, ιδίως όταν οι κόρες μου ήταν ενός ή δύο χρόνων και εκτός ελέγχου, αναποδογυρίζοντας ράφια και προκαλώντας χάος, τότε συνειδητοποίησα πως είναι πραγματικά πολύ δύσκολο» παραδέχεται.

Με πληροφορίες από Telegraph