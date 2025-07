Μανίλα: Σωροί τα απορρίμματα στους δρόμους - Για υγειονομική κρίση, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού βρίσκεται η Μανίλα, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου, καθώς τόνοι απορριμμάτων παραμένουν αμάζευτοι στους δρόμους της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Φρανθίσκο "Isko Moreno" Ντομαγκόσο προειδοποιεί ότι η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας και ζητά από το δημοτικό συμβούλιο να κηρύξει επίσημα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα της νέας του θητείας, ο Ντομαγκόσο συμβουλεύει τους περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους της πόλης να αποφεύγουν να βγάζουν τα σκουπίδια τους, μέχρι να αποκατασταθεί η αποκομιδή: «Εάν είναι δυνατόν, έστω και για λίγο, παρακαλούμε καθυστερήστε να βγάλετε τα σκουπίδια σας έξω. Κρατήστε τα μέσα στα σπίτια σας μέχρι να ομαλοποιήσουμε τη συλλογή σκουπιδιών στη Μανίλα», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

GARBAGE WOES IN MANILA



LOOK │ Piles of uncollected garbage line several streets in Manila, particularly along Abad Santos and Rizal Avenue, as residents and passersby endure the stench.



