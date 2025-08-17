Χιλή: Το τουριστικό χωριό που κάποτε φιλοξενούσε μια αίρεση, στοιχειωμένο από βασανιστήρια και παιδική κακοποίηση

Με τις κόκκινες κεραμοσκεπές, τα περιποιημένα γκαζόν και ένα μαγαζί που πουλάει χειροποίητα μπισκότα τζίντζερ, η Villa Baviera μοιάζει με ένα γραφικό γερμανικού τύπου χωριό, φωλιασμένο στους λόφους της κεντρικής Χιλής.

Όμως κρύβει ένα σκοτεινό παρελθόν.

Παλαιότερα γνωστή ως Colonia Dignidad, ήταν η έδρα μιας μυστικοπαθούς θρησκευτικής σέκτας που ίδρυσε ένας χειριστικός και κακοποιητικός ηγέτης, ο οποίος συνεργάστηκε με τη δικτατορία του Αουγκούστο Πινοτσέτ.

Ο Paul Schäfer, που ίδρυσε την αποικία το 1961, επέβαλε αυστηρά καθεστώτα τιμωριών και ταπείνωσης στους Γερμανούς κατοίκους. Τα παιδιά χωρίζονταν από τους γονείς τους και αναγκαζόταν να δουλεύουν από μικρή ηλικία. Ο Schäfer επίσης κακοποιούσε σεξουαλικά πολλά από αυτά.

Μετά το πραξικόπημα του Πινοτσέτ το 1973, οι αντίπαλοι της στρατιωτικής δικτατορίας φυλακίζονταν και βασανίζονταν στα σκοτεινά υπόγεια της Colonia Dignidad. Πολλοί από αυτούς τους πολιτικούς κρατούμενους εξαφανίστηκαν για πάντα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μέλη αίρεσης φυλακίστηκαν για τον θάνατο της διαβητικής κόρης τους - Δεν της έδιναν ινσουλίνη

Ο Schäfer πέθανε στη φυλακή το 2010, όμως κάποιοι από τους Γερμανούς κατοίκους παρέμειναν και μετέτρεψαν την παλιά αποικία σε τουριστικό προορισμό, με εστιατόριο, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενες καμπίνες και λίμνη με βαρκάδα.

Τώρα η κυβέρνηση της Χιλής σχεδιάζει να απαλλοτριώσει μέρος της γης για να τιμήσει τα θύματα του Πινοτσέτ εκεί, ωστόσο τα σχέδια διχάζουν την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοτσέτ μέχρι το 1990, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 40.000 βασανίστηκαν στη Χιλή. Ο Luis Evangelista Aguayo ήταν ένας από τους βίαια «εξαφανισμένους». Η αδερφή του, Ana Aguayo, θυμάται με πόνο το χαμένο της αδερφό.

Ο Luis, σχολικός επιθεωρητής και μέλος του σοσιαλιστικού κόμματος, συνελήφθη λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Πολλοί, όπως η Ana, αναζητούσαν απαντήσεις στο Colonia Dignidad, αλλά δεν έλαβαν ποτέ πληροφορίες.

Η δικαστική έρευνα που συνεχίζεται υποστηρίζει ότι δεκάδες άνθρωποι από την περιοχή Parral πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν εκεί, ενώ εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι πέρασαν από τη φυλακή και τα βασανιστήρια της αποικίας.

Η Ana Aguayo υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας μνημείου στη Villa Baviera, θεωρώντας ότι ο χώρος πρέπει να γίνει τόπος μνήμης και εκπαίδευσης ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Villa Baviera, που σήμερα είναι λιγότεροι από 100, έχουν διχαστεί. Κάποιοι, όπως η Dorothee Munch και η Erika Tymm, που μεγάλωσαν εκεί υπό συνθήκες φόβου και κακοποίησης, αντιτίθενται στην απαλλοτρίωση, καθώς θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Χιλής, Jaime Gajardo Falcón, δήλωσε στην BBC ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει υπό κρατικό έλεγχο την περιοχή όπου βρισκόταν το κέντρο βασανιστηρίων και πολιτικής καταστολής, για να δημιουργηθεί ένας χώρος μνήμης και δημόσιας πρόσβασης.

Η απαλλοτρίωση δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και τις επόμενες μήνες θα καθοριστεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων. Πολλοί κάτοικοι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα σχέδια και έχουν ζητήσει συμμετοχή στις συζητήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν πρώην κάτοικοι και θύματα που στηρίζουν τη δημιουργία του μνημείου, προκειμένου να θυμούνται και να καταγγέλλουν τις φρικαλεότητες που συνέβησαν.

Ο Paul Schäfer συνελήφθη το 2005 και το 2006 καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση 25 παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και βιασμών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τονίζει την ανάγκη να μη λησμονηθούν αυτές οι φρικαλεότητες και ότι ο δημόσιος χώρος μνήμης θα βοηθήσει να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες από BBC