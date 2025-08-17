ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο άνδρα επειδή έκανε θόρυβο - Δύο συλλήψεις

Μαζί με τη δράστιδα συνελήφθη ακόμη μία γυναίκα με την κατηγορία της συνέργειας

LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο άντρα επειδή έκανε θόρυβο - Δύο συλλήψεις
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Στη σύλληψη μιας 46χρονης για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μιας 44χρονης για συνέργεια προχώρησαν αστυνομικοί, στη Θεσσαλονίκη, στην Άνω πόλη.

Ειδικότερα η 46χρονη έριξε χλωρίνη, το οποίο είχε προμηθευτεί από την 44χρονη, στο πρόσωπο 38χρονου, ο οποίος μαζί με την παρέα του και προκαλούσαν θόρυβο στη γειτονιά.

Η πράξη έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Δεκαπενταύγουστου. 

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 

