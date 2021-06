Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια του 21χρονου Ανδρέα Γιαννιτσόπουλου, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των 156 αγνοουμένων μετά την κατάρρευση της 12ώροφης πολυκατοικία στις 24 Ιουνίου στο Μαϊάμι.

H Patty Jo Miller, θεία του 21χρονου στέλνει το δικό της μήνυμα, με ευχή να βρεθεί άμεσα ο ανιψιός της.

«Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για ένα θαύμα. Ο ανιψιός του ήταν στο κτίριο που κατέρρευσε στο Μαϊάμι. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε να επιζήσει. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα νέο», έγραψε σε μήνυμα στο Facebook.

Η οικογένειά του Ανδρέα Γιαννιτσόπουλου, που είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt του Νάσβιλ, ζει στο Τέξας και έχει καταγωγή από Ξάνθη και Θεσσαλονίκη, ενώ ο 21χρονος σκόπευε να επισκεφθεί αυτό το καλοκαίρι μαζί με την αδελφή του για πρώτη φορά την Ελλάδα.

«Ο γιος μου, ο Κώστας, μου το έκρυβε μέχρι σήμερα επειδή επρόκειτο την Δευτέρα να κάνω μια εγχείρηση. Σήμερα μου είπε όμως την αλήθεια. Ο εγγονός μου πήγε στο Μαϊάμι για διακοπές. Ήταν καλεσμένος στο σπίτι ενός οικογενειακού φίλου του γιου μου. Είναι αριστούχος φοιτητής με υποτροφία και απίστευτος αθλητής, τέλειος χαρακτήρας», δήλωσε ο παππούς του 21χρονου.



Ο πατέρας του 21χρονου ομογενή, μιλώντας στη Wall Street Journal δήλωσε: «Περιμένω τους δύο καλύτερους φίλους μου - ένας από αυτούς είναι ο 21χρονος γιος μου. Είμαι συντετριμμένος».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ανδρέας επισκέφθηκε το Μαϊάμι και έμενε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επίσης είναι αγνοούμενος. Ο πατέρας είπε ότι είχε την ελπίδα ότι ο φίλος του και ο γιος του που είναι αθλητής, θα βρεθούν ζωντανοί, ωστόσο σημείωσε πως «προετοιμάζει τον εαυτό του για άσχημα νέα».

WATCH: 12-story residential building collapses in Surfside, Florida; at least 1 dead, dozens more feared missing pic.twitter.com/JK7vlGcUw7