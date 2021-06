Μάχη με το χρόνο δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες για τον εντοπισμό 99 ατόμων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας 12 ορόφων στη νότια Φλόριντα, κοντά στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την εφημερίδα Miami Herald, τρεις άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, 12 τραυματίστηκαν – οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση – και 99 αγνοούνται.

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Αξιωματούχοι στο δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Emergency services search for dozens of unaccounted for at building #collapse site in #Miami



FULL VIDEO: https://t.co/smPnXZRK27 pic.twitter.com/dWQDkoccT6