Μάγκι Σμιθ: Οι φαν του Χάρι Πότερ αποχαιρετούν την «κυρία ΜακΓκόναγκαλ» έξω από το κάστρο Χόγκουαρτς

Έξω από το κάστρο Hogwarts στο θεματικό πάρκο της Universal, συγκεντρώθηκαν οι θαυμαστές των «Χάρι Πότερ» ταινιών, για να αποχαιρετήσουν τη Μάγκι Σμιθ.

Η «κυρία ΜακΓκόναγκαλ» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας μεγάλο κενό στη διεθνή σκηνή. Βίντεο από τη συγκέντρωση των εκατοντάδων φαν των δημοφιλών ταινιών, δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter) και εστιάζει στα χέρια του κόσμου, που υψώνουν στον ουρανό ραβδιά, όπως εκείνα της «κυρίας ΜακΓκόναγκαλ».

Fans gathered in front of Hogwarts Castle tonight to raise their wands up in tribute to Dame Maggie Smith pic.twitter.com/wv2F1c8yQo