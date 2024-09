Το αντίο του «Χάρι Πότερ» στη Μάγκι Σμιθ - «Θα τη θυμόμαστε πάντα»

Το δικό του αντίο θέλησε να πει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ στην κορυφαία ηθοποιό Μάγκι Σμιθ, μετά την είδηση του θανάτου της την Παρασκευή.

Ο «Χάρι Πότερ» αποχαιρέτησε μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την καθηγήτριά του στο Χόγκουαρτς «Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ», περιγράφοντάς την ως μία «από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που έζησαν ποτέ». «Άφησε μια εκπληκτική κληρονομιά και θα τη θυμόμαστε πάντα», σημείωσε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ για τη Μάγκι Σμιθ.

Την ανάρτησή του συνόδευσε με μία φωτογραφία τους, στο κάτω μέρος της οποίας είναι οι δυο τους σε μία σκηνή από τη διάσημη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ». Η Μάγκι Σμιθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή και έκτοτε τα social media έχουν κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης.

Truly heartbreaking, she was one of the most talented women to ever live. She left an amazing legacy and she’ll always be remembered 💔 pic.twitter.com/31foW6xPJg