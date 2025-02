Madonna κατά Τραμπ: «Έχουμε έναν πρόεδρο που αποκαλεί τον εαυτό του "βασιλιά". Δεν είναι αστείο»

Για ακόμη μία φορά η Madonna κατακεραύνωσε τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη νέα ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ, απεικονίζεται μία φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάργηση διοδίων στη Νέα Υόρκη, στην οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό του «βασιλιά», φορώντας στέμμα.

«Η χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης καταργείται. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της. Η δημοσίευση προκάλεσε την αντίδραση της Madonna, η «απασφάλισε» κατά του Αμερικανού προέδρου.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

Συγκεκριμένα μέσα από τον λογαριασμό της επίσης στην πλατφόρμα X, η Μαντόνα επισήμανε ότι οι ΗΠΑ οικοδομήθηκαν από Ευρωπαίους που διέφυγαν από τη μοναρχία, για να δημιουργήσουν μια χώρα όπου η εξουσία ανήκει στον λαό. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκει αστείο στο ότι αυτοαποκαλείται «βασιλιάς».

«Νόμιζα ότι αυτή η χώρα οικοδομήθηκε από Ευρωπαίους που διέφυγαν από την κυριαρχία ενός βασιλιά, προκειμένου να ιδρύσουν έναν Νέο Κόσμο που θα κυβερνάται από τον λαό. Αυτή τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο που αποκαλεί τον εαυτό του ''ο βασιλιάς μας''. Αν αυτό είναι αστείο, δεν γελάω», ξεκαθάρισε.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1