Λος Άντζελες: Ανταλλαγή πυροβολισμών με τρεις τραυματίες αστυνομικούς-Νεκρός ο δράστης

Τρεις αστυνομικοί του τμήματος του Λος Άντζελες δέχτηκαν πυρά το βράδυ της Τετάρτης σε μια «βίαιη σύγκρουση», σύμφωνα με τις αρχές, ενώ και ο δράστης σκοτώθηκε επίσης.

Οι τρεις άνδρες, όλοι ανώτεροι αξιωματικοί της μονάδας K-9 της Μητροπολιτικής Διεύθυνσης, νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση μετά τα πυρά που δέχθηκαν από έναν προσφάτως αποφυλακισμένο άνδρα, δήλωσε ο υπαρχηγός του τμήματος, Αλ Λαμπράντα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο δράστης στη συνέχεια οχυρώθηκε σε χώρο στάθμευσης και σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, σύμφωνα με τις αρχές και μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες.

«Είμαι ανακουφισμένη και ευγνώμων που αυτοί οι τρεις γενναίοι αστυνομικοί βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και μπόρεσα να συζητήσω με δύο από αυτούς όταν πήγα να ενημερωθώ πώς είναι», ανέφερε η δήμαρχος της πόλης Κάρεν Μπας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

#BREAKING: The parolee who gunned down three #LAPD Metro officers is dead after a lengthy standoff in #LincolnHeights. The condition of the officers, one shot multiple times, is stable. Late breaking developments from the scene - Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/bEZBMLlDcY pic.twitter.com/wA08CoICRq — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 9, 2023

Εναέρια πλάνα που μετέδωσε νωρίτερα ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KCAL-TV, έδειχναν ισχυρή αστυνομική δύναμη να αποκλείει περιοχή γύρω από χώρο στάθμευσης στη συνοικία Λίνκολν Χάιτς. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση μάχης.

#Breaking: 3 LAPD officers in stable condition. One shot in leg, one in arm and the other in stomach. Suspect wanted for extortion. #EXCLUSIVE: doctor on duty at ER where officers taken is a reserve LAPD officer. pic.twitter.com/DorD1paShc — Jeff Vaughn (@JeffVaughn) March 9, 2023

Σύμφωνα με το CBS News, ο ύποπτος ήταν πρόσωπο που είχε αποφυλακιστεί υπό όρους ωστόσο καταζητείτο για κάποιο άλλο αδίκημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο πριν από τις 21:30.

3 police officers have been shot in Los Angeles county.

Suspect currently barricaded inside a garage in Lincoln Heights. pic.twitter.com/vvMLiCNtqf — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) March 9, 2023

Η εφημερίδα Los Angeles Times, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στην αστυνομία που δεν κατονόμασε, σημείωσε πως οι τρεις τραυματίες ανήκαν σε μονάδα που χειρίζεται ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ότι αναζητούσαν ύποπτο όταν δέχθηκαν πυρά.

Με πηγές από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters